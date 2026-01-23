Морози спричинили рекордний попит на паливну деревину, однак на складах лісгоспів залишається понад 200 000 кубометрів. У середу, 21 січня, реалізовано найбільший обсяг від початку року – 8000 кубічних метрів, що еквівалентно майже тисячі вантажівок.

Про це повідомив керівник держпідприємства “Ліси України” Юрій Болоховець.

-За два тижня лютих морозів багато хто спалив запас, який планував розтягнути до березня.

Тож доводиться докуповувати. Це стосується як населення, так і соцсфери.

Але жодних причин панікувати немає. Лісівники дуже ретельно поставилися до завдання Уряду — заздалегідь готувалися до зими, створили великі склади.

Наразі в нас на залишках понад 200 тис. м³ дров. Обсяги заготівлі ресурсу з кожним днем зростають, тож склади постійно поповнюються.

Дрова є по всій Україні — практично в усіх наших лісництвах.

Усі заявки на дрова від військових частин, що надходять у встановленому порядку, задовольняються.

Традиційно складна ситуація лише в господарствах, більшість території яких віднесена до природно-заповідного фонду. Але таких — одиниці.

Максимальну увагу та підтримку приділяємо людям, які тимчасово переїхали з великих міст у сільську місцевість. Значної міграції населення не спостерігаємо, але якщо ви вперше купуєте дрова — звертайтеся: обов’язково все покажемо, розкажемо й допоможемо. Без тепла нікого не залишимо.

Незважаючи на зростання вартості палива та складні умови заготівлі, ціну на дрова для населення ми зафіксували до завершення опалювального сезону, запевнив Болоховец.

А щоб зрозуміти, які дрова скільки коштують, скористайтеся сервісом ДроваЄ.

Ціна на дрова в Україні у січні 2026 року залежить від породи дерева, регіону та способу купівлі, коливаючись від ~750 грн/м³ (сосна, осика) до ~1200 грн/м³ (дуб, береза, граб) в лісгоспах, і до 3000-4000+ грн/м³ у приватних продавців з доставкою, особливо в столичних регіонах; найдоступніші — сосна та осика, дорожчі — дуб, граб, ясен, береза.

