Над Україною найближчими днями триватиме погодне протистояння між потужним антициклоном та активною циклонічною системою, однак уже з початку наступного тижня ситуація зміниться на користь потепління.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

-Хмарність, вологість і навіть вища подекуди температура повітря вже явно підпирають, проте антициклон ніяк не хоче зрозуміти, що всьому свій час, і доведеться все одно поступатися метеорологічному прогресу і реальним сподіванням на тепло, Атлантику із Середземномор’ям.

Але він, антициклон, цього вперто не хоче визнавати за очевидне і впирається.

Проте вже з понеділка стане остаточно зрозуміло, що ця пиха – марна. Потепління буде!

Поки що це протистояння буде відчутно у збільшенні хмарності, опадів та посиленні вітру.

23-го січня сніг та мокрий сніг пройдуть на заході, у південній частині, подекуди, слабко, на півночі та в центрі. На сході, північному сході – без опадів.

Вітер завтра в Україні переважно південно-східний, помірний, часом рвучкий.

Температура повітря вночі -6-12, на півночі до -14, протягом дня -2-7 градусів, у південній частині -1+2, в Криму до +5 градусів.

У Києві 23-го січня буде хмарно, є ймовірність невеликого снігу, поривчастий некомфортний південно-східний вітер. Пару днів побуде холодно, в межах -5-7 градусів, але ночі вже не сильно морозні.

З понеділка повернеться до нас типова європейська зима – волога, вітряна та тепла.