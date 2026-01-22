Для сталого проходження опалювального сезону 2025-2026 років Україні треба було імпортувати 4 млрд.куб.м природного газу. Потреба в імпорті виникла внаслідок російських атак на об’єкти газовидобутку та, відповідно, втрати частини власного виробництва газу.

Про це 22 січня повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Інше ТВ.

Левова частина цього обсягу вже придбана НАК «Нафтогаз України», доставлена в Україну та використана споживачами. Однак ще частину газу треба буде імпортувати, і станом на зараз існує дефіцит у розмірі $100 млн. на його придбання.

«Що стосується решти обсягу, який буде імпортовано в лютому–березні, то Уряд спільно з НАК «Нафтогаз України» та за підтримки міжнародних партнерів забезпечили більшу частину необхідного фінансування.

Незакриті потреби оцінюються в 100 млн доларів. Наразі триває активна робота з пошуку необхідних фінансових ресурсів.

Наголошуємо: станом на сьогодні жодних загроз щодо імпорту газу немає», – зазначили в Мінекономіки.

Як повідомляло Інше ТВ, восени 2025 року, з початку жовтня до початку листопада, росіяни здійснили 9 масованих атак на газову інфраструктуру України.