Сполучені Штати офіційно вийдуть зі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у четвер, 22 сіячня, попри застереження, що це зашкодить як системі охорони здоров’я США, так і глобальній охороні здоров’я, а також суперечитиме американському законодавству, яке зобов’язує Вашингтон сплатити ВООЗ $260 млн заборгованих внесків, пише ЛБ.

Президент Дональд Трамп повідомив про намір США вийти з організації в перший день свого президентства у 2025 році, підписавши відповідний указ. Згідно із законодавством США, країна має надати річне повідомлення про вихід і повністю сплатити всі заборговані внески до моменту виходу.

У четвер представник Державного департаменту США заявив, що, на думку Вашингтона, нездатність ВООЗ стримати, ефективно керувати та поширювати інформацію коштувала США трильйони доларів, а президент скористався своїми повноваженнями, щоб призупинити подальше перерахування будь-яких коштів, підтримки чи ресурсів уряду США до ВООЗ.

“Американський народ уже заплатив цій організації більш ніж достатньо, і цей економічний удар виходить далеко за межі будь-якого авансового платежу за фінансовими зобов’язаннями перед організацією”, – цитує заяву держепу США агентство.

Протягом минулого року багато експертів у сфері глобальної охорони здоров’я закликали переглянути це рішення, зокрема генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус. Він зокрема заявляв, що сподівається на те, що США переглянуть свою позицію і знову приєднаються до ВООЗ, бо “вихід із ВООЗ – це втрата для Сполучених Штатів і втрата для решти світу”.

У ВООЗ також повідомили, що США досі не сплатили внески за 2024 і 2025 роки.

Питання виходу США та механізмів його реалізації країни-члени планують обговорити на засіданні виконавчої ради ВООЗ у лютому, повідомив представник організації агентству Reuters.

Білл Гейтс, який є головою Фонду Білла і Мелінди Гейтс, одного з ключових донорів глобальних ініціатив у сфері охорони здоров’я та деяких програм ВООЗ, сказав, що не очікує перегляду рішення США у короткостроковій перспективі.

Для ВООЗ вихід США спричинив бюджетну кризу, через яку організація скоротила управлінську команду наполовину та зменшила обсяги роботи, урізавши бюджети в усіх підрозділах. Вашингтон традиційно був найбільшим фінансовим донором агентства ООН у сфері охорони здоров’я, забезпечуючи близько 18% його загального фінансування. ВООЗ також планує скоротити приблизно чверть персоналу до середини цього року.

В організації зазначили, що протягом минулого року співпрацювали зі США та обмінювалися інформацією, однак наразі незрозуміло, як ця взаємодія відбуватиметься надалі.

Експерти з глобальної охорони здоров’я наголошують, що це створює ризики як для США, так і для ВООЗ та світу загалом.