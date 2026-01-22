Фондові індекси у США завершили торги в середу, 21 січня, стрімким зростанням після того, як президент США Дональд Трамп заявив про скасування анонсованих раніше мит проти восьми європейських країн, повідомляє Кореспондент.

Зазначається, що інвестори з ентузіазмом відреагували на заяву Трампа про досягнення “рамкової угоди” щодо Гренландії з генсеком НАТО Марком Рютте.

Після найгіршого дня за останні місяці ринок продемонстрував вражаюче відновлення. Індекс S&P 500 показав найбільший одноденний приріст за два місяці, піднявшись приблизно до позначки 6885 пунктів. Промисловий індекс Доу-Джонса та Nasdaq Composite також завершили день зі зростанням близько 1,2% кожен. Такий оптимізм різко контрастує з панічним розпродажем напередодні, коли загроза нової торговельної війни з ЄС спричинила обвал котирувань.

Експерти ринку, зокрема аналітики з Glenmede та JPMorgan, зазначають, що Уолл-стріт залишається надзвичайно чутливим до геополітичних заголовків. Попри радість від скасування тарифів, інвестиційна стратегія багатьох фондів залишається обережною, оскільки переговори щодо статусу Гренландії та присутності там американських систем ППО все ще тривають.