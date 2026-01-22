У ДСНС у Миколаївській області вважають, що це не випадковість, а небезпечна легковажність. Подія сталася сьогодні вдень у районі 8 причалу.

Двоє молодих людей, вже не діти, 2005 року народження провалилися під лід посеред лиману.

Їм вдалося самостійно дістатися берега, їх обігріли. Від госпіталізації вони відмовилися.

Що важливо знати про кригу під час відлиги:

— лід стає крихким і втрачає міцність за лічені години

— навіть якщо крига виглядає товстою, вона може не витримати ваги людини

— найбільш небезпечні місця — течії, очерет, причали та середина водойм

— один крок може стати фатальним

Бережіть себе та своїх близьких. Пояснюйте дітям і підліткам: вихід на лід зараз — це пряма загроза життю. У разі небезпеки телефонуйте 101 або 112.