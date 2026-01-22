Торік загрозливими державній безпеці, громадському порядку чи здоров’ю людей загалом було визнано 1 721 громадянина Білорусі та Росії.

Про це свідчать статистичні дані, які є у Департаменту міграції Литви, пише LRT.lt.

У 2025 році, оцінивши зібрану відкриту та закриту інформацію, а також дані, отримані від Департаменту державної безпеки, було встановлено, що загрозу державній безпеці становлять 1634 громадянина Білорусі. Це майже втричі більше, ніж роком раніше, коли такі рішення було ухвалено щодо 598 білорусів.

Минулого року 391 громадянину Білорусі вирішили не видавати дозвіл на тимчасове проживання в Литві при первинному зверненні, а 1 023 — не продовжувати цей документ після закінчення терміну дії раніше виданого дозволу.

За ініціативою Департаменту міграції були анульовані раніше видані та дозволи, що ще діяли, на тимчасове проживання в Литві у 214 громадян Білорусі.

Одному громадянинові Білорусі було відмовлено у видачі дозволу на постійне проживання у Литві, ще п’ять таких документів було анульовано.

У 2025 році загрозою державній безпеці загалом було визнано 87 громадян Росії. Це менше, ніж роком раніше, коли аналогічні рішення було ухвалено щодо 125 росіян.

Минулого року 14 громадянам Росії було відмовлено у видачі дозволів на тимчасове проживання у Литві, ще 28 – відмовлено у їхньому продовженні. Крім того, у 13 громадян Росії були анульовані раніше видані і все ще чинні дозволи на тимчасове проживання.

У видачі дозволу на постійне проживання в Литві при первинному зверненні було відмовлено 4 громадянам Росії, ще 28 росіян втратили дозволи на постійне проживання після їх анулювання з ініціативи Департаменту міграції.

Всім цим іноземцям також заборонено в’їзд до Литви.

Департамент міграції Литви нагадує, що з кінця 2022 року введений обов’язок заповнювати спеціальну анкету застосовується до всіх громадян Росії та Білорусі віком від 18 років, коли вони подають заяви на видачу або заміну документів, що надають право на проживання у Литві, або бажають оформити новий дозвіл на тимчасове проживання в країні.

Іноземці, які заповнюють анкету, зобов’язані надати інформацію про свою освіту, попередні місця роботи, службу у збройних силах, контакти з державними установами країн, що не входять до НАТО і Європейського Союзу, а також викласти своє ставлення до агресії Росії проти України.

Департамент міграції Литви, який оцінює заяви громадян Росії та Білорусі та отриману інформацію, перед прийняттям рішення завжди співпрацює та консультується з трьома державними установами — Департаментом державної безпеки, Службою охорони державного кордону та поліцією, а за потреби — і з іншими відомствами та установами країни.

