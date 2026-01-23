Не конфлікт, але загострення між Канадою і США продовжується. Після сильного і змістовного виступу Карні на Міжнародному форуму у Давосі Трамп ц тої ж трибуни заявив, що Канада не відчуває вдячності, хоча повинна. А зараз він повідомив, що відкликав запрошення Канади до чудової, найкращої і т.д. Ради миру.

Про це страшне покарання Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

«Шановний пане прем’єр-міністр Карні! Справжнім листом повідомляємо, що Рада світу відкликає направлене вам запрошення щодо вступу Канади до складу того, що стане найпрестижнішою порадою лідерів, яка будь-коли збиралася в історії», — написав Трамп.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, У світі з’явився новий лідер – прем’єр Канади Марк Карні шокував Давос точністю характеристики стану світопорядку і запропонував новий шлях