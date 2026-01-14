Розпочалася 1 421-ша доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 14.01.2026, передає Інше ТВ.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 4 ракетних та 42 авіаційних ударів, застосував 25 ракет й скинув 78 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 7967 дронів-камікадзе та здійснено 3768 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 74 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Волоська Бакалія Харківської області; Маломихайлівка Дніпропетровської області; Залізничне, Різдв’янка, Долинка, Комишуваха Запорізької області.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, вісім районів зосередження особового складу та техніки противника, чотири артилерійські системи та два пункти управління БпЛА.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 129 обстрілів, зокрема 12 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили шість атак противника у районах населених пунктів Зелене, Бугруватка, Приліпка та Дегтярне.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районі населеного пункту Колодязі, Новоєгорівка, Зарічне, Новоселівка, та у бік населеного пункту Діброва, Липове та Ставки.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника у районах населених пунктів Дронівка та Федорівка.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили дві атаки у районі Ступочок та у бік Привілля.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Яблунівка та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне та у бік Філії й Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив вісім атак поблизу населених пунктів Зелений Гай, Рибне, Єгорівка та Солодке.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 26 атак росіян у районі Гуляйполя та у бік Добропілля й Варварівки.

На Оріхівському напрямку за минулу добу наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили одну безрезультатну спробу просунутись вперед у районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ знешкодили ще 990 окупантів. Загальні втрати ворога