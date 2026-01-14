Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 221 940 (+990) осіб
танків – 11 550 (+6) од.
бойових броньованих машин – 23 902 (+3) од.
артилерійських систем – 36 098 (+74) од.
РСЗВ – 1 603 (+3) од.
засоби ППО – 1 275 (+5) од.
літаків – 434 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 106 428 (+1074) од.
крилаті ракети – 4 163 (+8) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 74 119 (+232) од.
спеціальна техніка – 4 042 (+0) од.
Дані уточнюються.