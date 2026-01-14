Попри повномасштабну війну, ринок дорогої приватної нерухомості в Україні хоч і зменшився, але не зник. У відкритому продажу залишаються будинки вартістю в мільйони й навіть десятки мільйонів доларів. Журналісти редакції розслідувань Суспільного проаналізували актуальні оголошення про продаж найдорожчих приватних будинків, розміщені на одному з профільних сайтів станом на кінець грудня, та встановили, хто є власниками цієї нерухомості. А серед них виявилися як публічні особи, пов’язані з політикою, так і представники шоу-бізнесу та особи, які не перебувають у полі зору широкої аудиторії.

Деякі з дорогих об’єктів, що ми проаналізували, збудовані вже десятки років тому, на частину роками не можуть знайти покупців. Ми вирішили зупинитися на десятьох найдорожчих об’єктах, ціни на які коливаються від 5 до 15 мільйонів доларів. Усі вони, крім одного, розташовані у Києві чи передмісті.

Маєток за $15 млн

Найдорожчий об’єкт у нашій підбірці продають у Ворзелі, що неподалік Києва, за 15 мільйонів доларів. На площі у три гектари розміщено три житлові двоповерхові будинки загальною площею понад дві тисячі квадратних метрів, а також господарські споруди, будиночки охорони та інше.

“Архітектурний дизайн кожного з будинків виконано в оригінальних стилях із затишною атмосферою. Для внутрішнього оздоблення використовувалися лише натуральні, високоякісні матеріали”, — йдеться в оголошенні.

Зазначається, що в маєтку є 10 кімнат, камін, сауна, баня, басейн, більярдна, кінотеатр, а також винниця.

Головний будинок. Фото з оголошення на dom.ria.com

Гостьовий будинок. Фото з оголошення на dom.ria.com

Робочий кабінет. Фото з оголошення на dom.ria.com

Винний погріб. Фото з оголошення на dom.ria.com

Маєток перебуває у продажу щонайменше з осені 2023 року — про нього в цей період писали українські медіа. У комплексу споруд двоє власників: Людмила Євдокимова та ТОВ “Міжнародна юридична служба “МЮРС”.

Людмила Євдокимова — дружина покійного українського політика, заслуженого юриста України Валерія Євдокимова. Протягом 2002-2023 років вона була ФОПом із основним видом діяльності — “надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна”.

ТОВ “Міжнародна юридична служба “МЮРС” має основний вид діяльності у сфері права. Відповідно до даних із сервісу Opendatabot, до 2018 року Людмила Євдокимова була керівницею компанії. Нині вона, відповідно до даних аналітичної системи YouControl, є підписанткою з повноваженнями вчиняти дії від імені юридичної особи, зокрема підписувати договори.

Керівником та власником ТОВ на сьогодні є київський бізнесмен Валерій Міщенко. У вересні 2023 року журналісти Bihus.info з’ясували, що Міщенко був співвласником ТОВ “Осокорки-7” та ПП “ОРЄСТ”, які, відповідно до судових ухвал, мали б бути під арештом, бо правоохоронці знайшли у цих компаніях частки, що належали обвинуваченому в державній зраді екснардепу Віктору Медведчуку.

Бізнес-зв’язки Валерія Міщенка. Скриншот із відеорозслідування Bihus.info

Печерський люкс

Будинок розташований у центрі Києва — в елітному районі Печерська, неподалік від ботсаду Гришка. Вартість триповерхової резиденції площею майже 1400 квадратних метрів із земельною ділянкою на близько десяти соток — становить понад 9 мільйонів доларів.

В оголошенні про продаж зазначається, що будинок має авторський дизайн і повністю укомплектований меблями й технікою. Там є басейн із сауною, зона відпочинку, музична кімната-студія та технічні приміщення включно із серверною й гаражем на два автомобілі, простора вітальня з виходом на терасу, велика кухня-їдальня, три окремі спальні з ванними кімнатами та гардеробними для дорослих.

Окремий поверх відведено для дітей: три кімнати з ванними, ігрова кімната та спальня няні з власною ванною кімнатою.

Територія будинку озеленена, повністю охороняється, є відеоспостереження.

Фасад і центральний вхід до будинку. Фото з оголошення на dom.ria.com

Робочий кабінет. Фото з оголошення на dom.ria.com

Кухня-їдальня площею близько 100 квадратів. Фото з оголошення на dom.ria.com

Вітальня будинку. Фото з оголошення на dom.ria.com

Будинок належить дружині покійного акордеоніста й екснардепа-регіонала Яна Табачніка — співачці Тетяні Недельській-Табачнік.

Ян Табачнік і Тетяна Недельська. УНІАН

Козинська розкіш

“Пропонується унікальний будинок преміум-класу, розташований у закритому котеджному містечку. Маєток з авторським дизайном у класичному стилі, з прямим виходом до Дніпра та власним причалом довжиною 30 метрів”, — ідеться в оголошенні про продаж будинку в селі Козин під Києвом.

За триповерховий маєток на близько 950 квадратних метрів, зведений на 45 сотках землі, просять понад $8,2 мільйона.

За описом з оголошення, окрім авторського дизайну, будинок має кілька рівнів житлового й рекреаційного простору: зону відпочинку з мармуровим басейном і сауною, фітнес-зал, більярдну та бар.

Територія маєтку озеленена: на ній є 250 туй заввишки 7-8 метрів, блакитні ялинки, сосни, ялиці та ялівці, сад. Власна 55-метрова берегова лінія включає пляж та зону відпочинку. Продавець вказує, що територія та об’єкт орієнтовані на максимальну приватність.

Фасад будинку. Фото з оголошення на dom.ria.com

Центральні сходи всередині будинку. Фото з оголошення на dom.ria.com

Кухонний простір. Фото з оголошення на dom.ria.com

Одна з кімнат будинку. Фото з оголошення на dom.ria.com

Робочий кабінет. Фото з оголошення на dom.ria.com

Власником будинку є Сергій Коросташ. За даними Youcontrol, чоловік є ФОПом та має кілька компаній, що проводять діяльність у сфері операцій з нерухомим майном.

“Царський комфорт” на Печерських пагорбах

“Втілення стилю, розкоші та досконалості, атмосфера дому дарує відчуття спокою, благородства й царського комфорту”, — так в оголошенні про продаж описують “вишуканий будинок у класичному стилі, створений з використанням найдорожчих натуральних матеріалів”, який продають на 11 сотках столичних Печерських пагорбів.

Загальна площа триповерхового житлового будинку — 400 квадратів. Там чотири спальні, чотири санвузли, камінна зала, кінозал, зимовий сад, кухня у класичному стилі та вітальня-їдальня з виходом на терасу.

Головний заїзд у будинок. Фото з оголошення на dom.ria.com

Внутрішній дворик з фонтаном та терасою для відпочинку. Фото з оголошення на dom.ria.com

Камінна зала будинку. Фото з оголошення на dom.ria.com

Одна зі спалень. Фото з оголошення на dom.ria.com

Велика зала будинку. Фото з оголошення на dom.ria.com

За описом продавця, будинок зведений з цегли із монолітними перекриттями, а для внутрішнього оздоблення використано натуральний паркет, мармур, дизайнерські елементи, італійські меблі та кришталеві люстри.

Будинок має окремий заїзд і приватний паркінг. Територія закрита, з ландшафтним дизайном, фонтаном, басейном та зоною відпочинку. В оголошенні окремо звертають увагу, що власники матимуть приватний доступ на територію ботсаду, охорону та “преміальне сусідство”.

Заявлена вартість “краси архітектури, вишуканого смаку і безкомпромісної якості” — 7 мільйонів доларів.

За даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будинок належить Світлані Дубовій, дружині колишнього народного депутата від “Батьківщини” Олександра Дубового.

За словами голови правління “Центру протидії корупції” Віталія Шабуніна, раніше в цьому будинку жив олігарх Сергій Курченко, який після Майдану втік до Росії.

Недобуд за 7 мільйонів

Цей об’єкт неподалік Новопечерських Липок — єдиний у підбірці, який формально продається як будинок, але фактично ще не добудований всередині. За заявлені 7 мільйонів доларів покупець отримує “коробку” загальною площею 4,5 тисячі квадратних метрів. Житлова площа перевищує тисячу квадратних метрів, решта ж — сходові марші, коридори, технічні зони, тераси та підземний паркінг.

Будівля має чотири поверхи з мансардою та підземний рівень, два окремі входи, передбачену ліфтову шахту й паркінг на 30 автомобілів.

Вид на фасад будинку. Фото з оголошення на dom.ria.com

Недобудована “коробка” зсередини. Фото з оголошення на dom.ria.com

Вид з тераси на довколишні райони. Фото з оголошення на dom.ria.com

Власником будинку є ТОВ “ХОЛДИНГ ПРО”, зареєстроване 21 жовтня 2025 року. Компанія належить екснардепу, заслуженому економісту України Валентину Савицькому та його родині. Загалом родина Савицьких володіє кількома будинками й квартирами в столиці та селах поряд. У 2015 році видання “Наші гроші” писало, що нардеп Олег Ляшко придбав у Артема Савицького будинок у Козині на 550 “квадратів” разом із двома суміжними земельними ділянками, заплативши 15 мільйонів гривень.

Заміська розкіш

У Козині за 7 мільйонів доларів продають ще один будинок, пов’язаний з родиною покійного нардепа-регіонала Яна Табачніка: площею близько 900 квадратів, з гектаром землі із прямим виходом до Дніпра.

Нерухомість належить синам екснардепа – Михайлу й Павлу Табачнікам.

В оголошенні йдеться, що інтер’єри будинку оформлені у стилі “прованс”, будинок обставлений дерев’яними меблями, має мармурову підлогу та сходи, а також великий камін у вітальні. Планування передбачає до восьми спалень, сім санвузлів, окрему кухню та їдальню, бібліотеку й кабінет. Окремий блок відведено під SPA-зону — з басейном і хамамом, а також під приміщення для персоналу з власними спальнями та побутовими кімнатами.

Фасад будинку та відкритий басейн. Фото з оголошення на dom.ria.com

Кухня та вітальна кімната. Фото з оголошення на dom.ria.com

Робочий кабінет. Фото з оголошення на dom.ria.com

SPA-зона та внутрішній басейн. Фото з оголошення на dom.ria.com

Тенісний корт на території будинку. Фото з оголошення на dom.ria.com

Територія, окрім виходу до води, має тенісний корт, відкритий басейн, окремий будинок для банкетів і лазню на березі Дніпра. А ще — будинок охорони, автополив, дерева й повністю сформований ландшафт.

Закритий житловий комплекс

За 7 мільйонів доларів у Деснянському районі Києва, на березі річки Десенки, продають закритий житловий або рекреаційний комплекс. На площі в півтора гектара розміщено близько десяти будівель загальною площею до 3000 квадратних метрів. Формально в оголошенні йдеться про двоповерховий будинок на 15 кімнат, але за описом і наповненням це скоріше мінімістечко з власною інфраструктурою, ніж один житловий об’єкт.

Територія має вихід до Десенки, власне озеро для плавзасобів і понад 200 метрів берегової лінії. На ділянці облаштовані пляжі, лазні, відкритий та критий басейни, футбольне поле, яке трансформується під інші види спорту, а також гаражі та технічні споруди. Продавець прямо позиціонує цю нерухомість не як житло, а як інвестицію: під котеджне містечко, ресторанно-відпочинковий комплекс або під закриту резиденцію з доступом до води. Додатково пропонують ще дві суміжні ділянки — на понад чотири гектари — також із виходом до річки.

Один із котеджів на території комплексу. Фото з оголошення на dom.ria.com

Інтер’єр одного з будинків. Фото з оголошення на dom.ria.com

Інтер’єр одного з будинків. Фото з оголошення на dom.ria.com

Критий майданчик для занять спортом. Фото з оголошення на dom.ria.com

Вихід до річки Десенки з території комплексу. Фото з оголошення на dom.ria.com

Нинішній власник комплексу — ТОВ “Природопромбудсервіс”. У 2016 році журналісти Bihus.info з’ясували, що компанія орендувала й забудувала територію, яка належить Київській міській раді, двоповерховими котеджами та іншими об’єктами, проігнорувавши вимогу не розміщувати на території обʼєкти капітальної забудови. Співзасновник компанії Ігор Немировський тоді зазначив, що нових будинків не зводили, а лише “реконструювали” старі.

Додамо, що земля під комплексом досі у власності міста й міська рада, відповідно до даних з Офіційного порталу Києва, договір оренди на землю під комплексом із ТОВ “Природопромбудсервіс” не продовжила.

Котеджна забудова на орендованій землі міськради. Скриншот із відеорозслідування Bihus.info

Резиденція на березі Чорного моря

За 7 мільйонів доларів в Одесі продають триповерховий будинок площею близько 1100 квадратних метрів, розташований на Французькому бульварі — у закритому котеджному містечку “Королівські сади”. Комплекс розташований на першій береговій лінії, має цілодобову охорону та обмежений доступ.

Котеджне містечко “Королівські сади”. Фото lun.ua

Будинок зведено на десяти сотках землі, він розрахований на сім кімнат. Планування передбачає внутрішній басейн, велику терасу з видом на море, окремий поверх для персоналу, а також допоміжні й технічні приміщення. В оголошенні звертають увагу на дорогому ремонті та повній готовності об’єкта до проживання.

Двір та фасад будинку. Фото з оголошення на dom.ria.com

Вітальня з каміном. Фото з оголошення на dom.ria.com

Інтер’єр однієї з кімнат. Фото з оголошення на dom.ria.com

Великий басейн у будинку. Фото з оголошення на dom.ria.com

Вид із тераси на море. Фото з оголошення на dom.ria.com

Відповідно до даних із Державного земельного кадастру, земельна ділянка котеджного містечка належить Одеській міськраді, яка передала його в оренду з можливістю забудови.

Орендує землю в міста обслуговуючий кооператив “Королевські сади-1”, заснований у 2014 році, за даними з YouControl, одеситами Олександром Самсоновим, Іриною Пашаєвою та Наталією Лозовською.

Агентство нерухомості, яке рекламує будинок, зазначило, що продаж відбувається від забудовника – девелоперської компанії Kadorr Group. Як ідеться на її сайті, саме вона зводила квартал на Французькому бульварі. За даними YouControl, компанія належить Ользі Павловій та Руслану Ківану, які успадкували її від покійного засновника корпорації та одного з найбільших арабських інвесторів в Україні Аднана Ківана.

Розумний будинок у Гнідині

За 4 мільйони 950 тисяч доларів у Гнідині, що за 10 кілометрів від столиці, продають одноповерховий будинок на 480 квадратів. Він зведений у 2021 році на ділянці в 45 соток, навколо — сосновий ліс.

Будинок розрахований на п’ять кімнат і повністю готовий до проживання. Відповідно до опису, там є дизельний генератор, сонячні панелі, теплові насоси, власна свердловина разом із центральним водопостачанням, централізована вентиляція й кондиціювання.

Будинок розташований серед соснового лісу. Фото з оголошення на dom.ria.com

Інтер’єр вітальні з дизайнерським ремонтом. Фото з оголошення на dom.ria.com

Спальна кімната та панорамні вікна з видом на ліс. Фото з оголошення на dom.ria.com

Повноцінно облаштоване укриття-ігрова кімната. Фото з оголошення на dom.ria.com

Будинок із сауною, джакузі та відкритий басейн. Фото з оголошення на dom.ria.com

Цей “розумний будинок”, ідеться в оголошенні, має теплу підлогу, відеоспостереження та сигналізацію. А також бомбосховище.

Територія облаштована як закритий приватний простір: ландшафтний дизайн, басейн із тепловим насосом, джакузі, сауна, гараж, сервісне обслуговування й охорона.

Будинок належить Олександру Івшину, підприємцю, основний вид діяльності якого — обробка даних та розміщення інформації на веб-вузлах.

Резиденція серед лісу

Закриває топ-10 найдорожчих житлових об’єктів, які зараз у продажу, черговий будинок у Козині — за 4,9 мільйонів доларів. Двоповерховий дім площею 700 квадратних метрів розташований на 30 сотках та повністю оточений сосновим лісом. Планування будинку передбачає чотири спальні, п’ять санвузлів і п’ять гардеробних кімнат. Є спортзал, римська лазня й домашній кінотеатр.

Будинок з усіх боків оточений хвойним лісом. Фото з оголошення на dom.ria.com

Інтер’єр будинку. Фото з оголошення на dom.ria.com

Інтер’єр будинку. Фото з оголошення на dom.ria.com

Інтер’єр будинку. Фото з оголошення на dom.ria.com

Інтер’єр будинку. Фото з оголошення на dom.ria.com

Власниця будинку — Людмила Жугіна. Відповідно до YouControl, вона володіє підприємством, що спеціалізується на переробці й консервуванні риби, ракоподібних і молюсків, також є співвласницею турфірми та приватного навчального закладу.

Ринок є, покупців — одиниці

Повномасштабна війна змінила ринок елітної нерухомості. За словами рієлтора Олексія Гнучіха, покупці не готові інвестувати мільйони доларів у нерухомість. Причини комплексні від податкових змін до обстрілів, блекаутів і загальної невизначеності. Водночас поодинокий попит усе ж зберігається, здебільшого з боку великих інвесторів.

“Такі інвестори готові заходити (на ринок – авт.) лише за умови суттєвої знижки. Але це радше про комерційні об’єкти, ніж про “тяжкий люкс”. Дорогі житлові будинки й квартири складно оцінити: власники рахують вартість об’єкта залежно від своїх витрат та очікувань щодо ринку. Покупцям це зараз нецікаво, — зазначає Олексій Гнучіх. — Часто все впирається в очікування власника. Якщо він перебуває за кордоном, у нього зберігається відчуття довоєнного ринку. Він може відмовити покупцю, який просить знижку, сподіваючись на наступного, який купить без торгу. Але практика показує: наступний приходить уже з нижчою ціною і торгується знов”.

За словами рієлтора, ринок елітної нерухомості не існує в окремій економічній реальності: він рухається за тими ж законами, що й увесь ринок, але з меншим обсягом угод.

“Якщо раніше в Києві укладали 5–6 угод на суму понад мільйон доларів щомісяця, то зараз це одна угода на два місяці”, — підсумовує Гнучіх.