Наслідний принц Ірану Реза Пахлаві звернуася до військовослужбовців Ірану.

“Ви — Іранська національна армія, а не Армія Ісламської Республіки. Ваш обов’язок — захищати життя своїх співвітчизників. У вас залишилося небагато часу. Приєднуйтесь до людей якомога швидше”, — сказав він.

А народ Ірану він закликав не зупинятися, бо Трамп пообіцяв швидку допомогу.

Зустріч з Віткоффом

Напередодні стало відомо, що спеціальний посланець Білого дому Стів Віткофф минулими вихідними таємно зустрівся з іранським кронпринцом у вигнанні Резою Пахлаві, щоб обговорити протести, які охопили Іран. Про це повідомляє Axios з посиланням на високопосадовця США, пише Zn.ua.

Це перша зустріч на високому рівні між іранською опозицією та адміністрацією Дональда Трампа від початку протестів, які тривають уже понад два тижня. Пахлаві намагається позиціонувати себе як можливого «перехідного» лідера у разі падіння режиму.

Реза Пахлаві — син шаха, поваленого під час Ісламської революції 1979 року, — очолює одну з опозиційних фракцій, перебуваючи у вигнанні в США. Упродовж останніх двох тижнів Пахлаві регулярно з’являвся в ефірах американських телеканалів, закликаючи адміністрацію Трампа втрутитися на підтримку протестів.

У вівторок вранці команда національної безпеки Білого дому провела нараду щодо можливих варіантів реагування на події в Ірані. Президент Трамп у ній участі не брав.

Один із високопосадовців США повідомив Axios, що внутрішні обговорення в адміністрації перебувають на відносно ранній стадії.

«Наразі ми ще не перейшли до режиму ухвалення рішень щодо можливих воєнних дій», — сказав посадовець, визнавши, що складно передбачити, до якого рішення зрештою схилиться Трамп.

Держсекретар Марко Рубіо, за словами джерела, обізнаного з перебігом закритих зустрічей, заявив останніми днями, що на цьому етапі адміністрація розглядає невоєнні способи підтримки протестувальників.

На початку протестів адміністрація Трампа не розглядала Пахлаві як значущого політичного гравця. В інтерв’ю програмі Hugh Hewitt Show минулого тижня Трамп відмовився його підтримати.

Втім, за словами одного з високопосадовців США, в адміністрації були здивовані тим, що під час багатьох демонстрацій протестувальники скандували ім’я Пахлаві.

«Ми бачимо піднесення Пахлаві. Його ім’я вигукують на протестах у багатьох містах, і, схоже, це відбувається органічно», — зазначив посадовець.

Карім Саджадпур, старший аналітик Фонду Карнегі, заявив Axios, що Пахлаві слугує об’єднавчим символом націоналістичних настроїв серед протестувальників — на відміну від ісламістського радикалізму чинного режиму.

«Більшість цих протестувальників народилися після революції 1979 року і мають ностальгію за епохою, якої ніколи не переживали — коли економіка зростала, суспільство було більш вільним, а країна мала позитивний міжнародний імідж. Для багатьох іранців саме Реза Пахлаві найкраще уособлює цей патріотизм і спрямовану в майбутнє ностальгію за “величним Іраном”», — сказав Саджадпур.

Раз Зімт, керівник іранської програми Ізраїльського інституту досліджень національної безпеки, зазначив, що ім’я Пахлаві з’являється на протестах із помітною регулярністю, але важко сказати, чи свідчить це про широку суспільну підтримку.

Навіть якщо значна частина іранців не вірить у його «лідерські здібності», багато хто може погодитися прийняти Пахлаві як керівника принаймні «тимчасово», з огляду на те, що він виглядає кращою альтернативою «теперішньому стану речей», додав Зімт.

Згідно з опитуваннями громадської думки, проведеними протягом останніх кількох років, зокрема в листопаді 2025 року, близько третини іранців підтримували Пахлаві, ще приблизно третина — рішуче виступали проти нього. Про це повідомив нідерландський соціолог Аммар Малекі. Це найвищий рівень підтримки, ніж у будь-якого іншого представника іранської опозиції.

Ірану краще поводитися пристойно

Вчора Трамп заявив, що не має точної інформації про кількість загиблих протестувальників в Ірані.

“Схоже, масштаби вбивств є значними, але ми поки що не знаємо напевно. Я дізнаюся це протягом 20 хвилин. І ми діятимемо відповідно”, – сказав він журналістам.

Його спитали: Іран заявляє, що завдасть удару у відповідь (у разі ударів США) по американських об’єктах на Близькому Сході. Що ви скажете військовослужбовцям США про те, чому варто йти на ризик, втручаючись в Ірані?

– Так, Іран говорив це й минулого разу, коли я позбавив його ядерного потенціалу, якого в них більше немає. Тоді Ірану дали зрозуміти, що їм краще поводитися пристойно.

Чи маєте ви послання нинішнім лідерам Ірану?

– Так, послання таке: вони мають проявити людяність. У них велика проблема, і я сподіваюся, що вони не вбивають людей. Я дуже скоро отримаю звіт. Здається, вони поводилися дуже погано, але це поки що не підтверджено.