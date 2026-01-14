Інноваційна навчально-виробнича протезна майстерня Університетської лікарні, яка є найбільшою в Європі, запрацювала на повну потужність.

Про це повідомили на Facebook-сторінці закладу.

Мікроклініка протезування та навчально-виробнича протезна майстерня — це проєкт, створений у Львові за підтримки урядів України та Франції.

«У створенні цього проєкту нам дуже допомагали французькі компанії Resilience Orthopedics та Expertise France. Вартість проєкту становить 2,47 мільйона євро», — зазначила проректорка Університету ЛНМУ імені Данила Галицького, професорка Наталія Матолінець.

У протезній майстерні є 20 3D-принтерів та в ній щомісяця можуть виготовляти до 600 протезів. Об’єкт відкрили ще восени 2025 року, повний комплект матеріали для виготовлення протезів партнери передали наприкінці року.

«Наша майстерня в Університетській лікарні у Львові є основним об’єктом, який виготовляє протези. У Полтаві, Винниках та Києві працюють мікроклініки — їх створили для того, щоб пацієнтам не доводилося їхати на заміри для виготовлення протезів аж до Львова, а можна було зробити це комфортно в будь-якій точці України. Згодом кількість таких мікроклінік буде збільшуватися», — розповіла керівниця Клініки реабілітації та протезування Університетської лікарні Олена Шевченко.

Протези пацієнти отримують безкоштовно. Для цього вони звертаються до мікроклініки, де їм проводять сканування кукси кінцівки. Після цього відсканований результат завантажують у принтер, і вже за 18–20 годин куксоприймач готовий. Його одразу на місці зачищають, шліфують та готують для пацієнта. Спершу створюють навчальний протез. Якщо людині зручно і нічого не турбує, за тим самим принципом виготовляють постійний протез та покривають його карбоном.

У межах цього проєкту 16 українських спеціалістів пройшли навчання та тренінги, щоб швидко й якісно допомагати пацієнтам відновлюватися та повертатися до звичного повсякденного життя.

Отримати протез можна за попередньою реєстрацією: ТУТ