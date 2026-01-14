У ніч на 14 січня (з 18:30 13 січня) противник атакував 3 балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської та Воронезької обл. – рф та 113 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 70 із них – “шахеди”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено одну балістичну ракету та 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на сході та півночі країни.

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 24 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на трьох локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!