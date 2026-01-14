Неподалік парку у Сент-Луїсі помітили мавп. Ніхто не знає, кому вони належать і чому гуляють містом. Поліція та міські служби здоров’я намагаються їх відстежити, але сучасні технології ускладнюють пошуки: люди почали публікувати в соцмережах зображення та відео з мавпами, створені штучним інтелектом.

Про це повідомляє Associated Press.

Мавп-верветок вперше помітили у четвер біля парку в північній частині міста, що викликало «чутки за чутками», – сказав речник міського департаменту охорони здоров’я Віллі Спрінгер. Незрозуміло, кому належать ці мавпи, як вони потрапили на волю і скільки їх точно.

Люди повідомляли про те, що ловили мавп, навіть публікували фальшиві фотографії в Інтернеті, щоб підтвердити це твердження. Але станом на понеділок мавпи залишалися на волі, сказав Спрінгер.

«Багато говорилося про штучний інтелект і про те, що справжнє, а що ні», – сказав Спрінгер. «Люди просто розважаються. Я не думаю, що хтось хоче заподіяти шкоду».

Найбільша кількість, про яку люди повідомляли, що бачили, – це чотири особини, сказав Спрінгер. Людям у місті не дозволено володіти цими тваринами, тому Спрінгер сумнівається, що хтось звернеться по них.

Деякі з ШІ-зображень були очевидно фейковими — наприклад, ролики в Instagram під музику гурту Monkees або з водяним знаком Sora, що вказує на створення через інструмент OpenAI для відео. Проте більшість людей не знає, що водяний знак означає фейк. Є навіть відео, де мавпи роблять смішні або неможливі речі, наприклад, крадуть автомобілі, пише NV.

Крім того, з’явилися повідомлення про те, що містом нібито гуляє коза, але фото у Facebook теж можуть бути створені ШІ. Як зазначають експерти, у часи ШІ довіряти стає складніше.

Наразі служба контролю за тваринами співпрацює з експертами з приматів у зоопарку Сент-Луїса, щоб знайти їх.

Мавпи-верветки походять з Африки на південь від Сахари, де вони широко поширені. Вагою від 7 до 17 фунтів (від 3,18 до 7,71 кілограма), їх іноді називають зеленими мавпами через відтінок хутра.

Мешканців закликали триматися подалі від мавп і натомість кликати на допомогу. У прес-релізі йдеться, що вони розумні та соціальні, але можуть бути непередбачуваними або агресивними під час стресу.