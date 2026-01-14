В Естонії в промисловому оборонному парку Емарі (Amari) у вівторок відбулася урочиста церемонія, присвячена офіційному відкриттю заводу компанії Nitrotol з виробництва вибухових речовин.

“З відкриттям заводу Естонія зробила великий крок, ми стали країною, що виробляє боєприпаси. Через створення таких виробництв, ми концентруємо ресурси і знання в Естонії, щоб у разі необхідності озброїтися під час кризи”, – сказав міністр оборони Ганно Певкур, передає Інтнрфакс-Україна.

Міністр оборони додав, що крім оборонних можливостей Естонії, створення виробничих підприємств оборонної промисловості також зміцнить економіку країни, збільшить експорт і створить нові робочі місця.

Компанія Nitrotol також розпочне виробництво в оборонному промисловому парку, який буде зведений в Ермісту в 2027 році.

Нагадаємо, що У Латвії розпочалося будівництво заводу великокаліберних боєприпасів – першого в країнах Балтії