Який світ, такі й новини. ІншеТВ зазвичай тримається осторонь подібних скандалів, але бачимо, що і це стало політичною новиною, яку обговорюють навіть поважні ЗМІ. Тому розповімо, що сталося.

Отже, Трамп відвідав завод Ford в Детройті. Він ще під час виборів говорив. що хоче бачити американський автопром світовим лідером, як колись, от вирішив стимулювати процес своєю присутністю. Але під час відвідин один із працівників автозаводу вигукнув на адресу Трампа, що той — “захисник педофілів”, маючи на увазі справу Епштейна.

Відповідь була негайною і максимально прямою: Трамп послав його і показав середній палець.

🚨 LMAO! Someone HECKLED President Trump at the Ford plant today, so he mouthed “F*** YOU” and flipped them the bird



У Білому домі поведінку президента безумовно виправдали.

Директор з комунікацій адміністрації Стівен Чунг заявив, що робітник “поводився як божевільний, був у нападі люті і викрикував образи”, тож реакція Трампа була “адекватною і недвозначною”.