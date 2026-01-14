13 січня на території Миколаївщини зареєстровано три пожежі. Дві з них виникли в житловому секторі:

у с. Лоцкине Інгульської громади Баштанського району горіла покрівля житлового будинку на території приватного домоволодіння. Вогнеборці загасили пожежу на площі 20 кв. м;

у с. Катеринка Кам’яномостівської громади Первомайського району зайнялася дерев’яна балка на горищі приватного житлового будинку. Попередня причина займання — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі. Площа горіння 2 кв. м.

Також у м. Миколаєві вчора горіло сміття на відкритій території площею 30 кв. м.

За добу на ліквідацію пожеж від ДСНС залучались 12 співробітників, 3 спецавтомобілі.

ІншеТВ застерігає читачів – морози на Миколаївщині будуть тільки посилюватися. Ось такий невтішний прогноз маємо на цей і наступний тижні.