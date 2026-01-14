Нагадаємо, що Берегова охорона США викинула десант на танкер тіньового флоту РФ, який втікав від них від Венесуели (ФОТО, ВІДЕО). У всьому світі з подивом спостерігали за цією історією, бо за цим танкером ганялася не тільки берегова охорона, а РФ направила на його захист підводного човна і бойові кораблі. Вони так і не наважилися “вступити в бій” з американцями, але питання залишилося – через що такий “бадабум”, невже через якийсь гнилий танкер?

Тепер з’явилася інформація, що таки так, було за чим поганятися, і що на захопленому танкері знайшли 1,5 тонни золота, мільйон євро готівкою та деталі для дронів.

Пентагон цю інформацію не коментував, але й не спростовував, вона широко обговорюється у наших і не наших ЗМІ, тож рано чи пізно Трампу зададуть питання про це в лоба, і він змушений буде відповісти.