Початок року традиційно асоціюється з новими обіцянками собі — більше спорту, краще харчуватися, дбати про ментальне здоров’я. Але, прагнучи змін, люди починають шукати в соцмережах поради інфлюенсерів, пабліків та потрапляючи на гачок реклами.

Тож як бути здоровими, але не впадати у крайнощі, редакція RFI Українською зібрала поради експертів.

Яке воно, правильне харчування?

Після великих новорічних застіль може промайнути думка про те, що нарешті потрібно почати харчуватися правильно. Але правильно — це як?

Білок залишається важливим елементом кожного прийому їжі — він підтримує м’язи, насичує і допомагає контролювати апетит. Харчові компанії випускають сотні продуктів, які з обгорток кричать нам про те, що людському організму, особливо тим, хто займається спортом або планує почати, необхідно більше білка.

Але дієтологи, з якими поспілкувалось інформагенція AP, переконують, що ви отримуєте достатньо білка.

«Додавання білка до харчових продуктів дуже корисне — для прибутку від цих продуктів. Це не ґрунтується на здоров’ї, це не підкріплено наукою», — сказала Федеріка Аматі, керівник відділу харчування Імперського коледжу Лондона та головний дієтолог компанії ZOE, що займається дослідженнями здоров’я.

Правильний тренд 2026 року — не просто «їсти білок», а робити це з продуктів, які підходять саме вам: м’яса, риби, бобових, молочних продуктів або рослинних джерел. Спеціальні продукти з доданим білком потрібні тільки тим, хто має проблеми зі здоров’ям або дуже активно тренується. Щоб м’язи були сильніші, важливіше рухатися і робити вправи, ніж їсти протеїнові батончики.

Не знущайтеся над своїм організмом жорсткими дієтами та не обмежуйте себе у великих групах продуктів. Харчуйтеся у ритмі доби (так зване «bioharmony»), підтримуйте здоров’я кишківника завдяки клітковині, пробіотикам та пребіотикам і обирайте продукти, які підтримують енергію та імунітет.

Спорт для здоров’я

Важлива частина здорового способу життя — спорт. Не потрібно тренуватися максимально інтенсивно раз на тиждень, краще зробити 3–4 тренування на тиждень по 30–45 хвилин. Регулярність важливіша за інтенсивність, а головне — корисніша.

Якщо тренажерний зал та все його обладнання вас лякають, ви можете звернути увагу на прості тренування з власною вагою, які можна виконувати вдома. Калістеніка — це система фізичних вправ з застосуванням власної ваги, а не тренажерів або будь-яких інших інструментів. Вона дозволяє розвинути силу, витривалість, координацію, гнучкість і навіть ментальну стійкість.

Дослідження показують, що калістеніка допомагає зміцнити м’язи та покращити аеробну форму, говорить фізіолог з фізичних вправ та президент Альянсу фізичної активності, коаліції груп, що пропагують фізичну активність, Майкл Стек.

Згодом вам може знадобитися важка атлетика чи інше обладнання, але це чудова відправна точка для розвитку послідовності та впевненості. А оскільки програми на основі калістеніки не потребують обладнання, вони є доступними.

«Вага тіла – це найпростіший інструмент, який ви можете використовувати, – сказав Стек. – Я б порадив усім, хто не займається спортом, почати тренуватися лише зі своїм тілом».

Гарний догляд за шкірою не є дорогим чи складним

В TikTok, YouTube чи Instagram завжди знайдеться хтось, хто покаже вам багатоетапний і, як правило, дорогий догляд за шкірою, який вам точно потрібен. Втім, дерматологи переконані, більшість таких засобів для шкіри вам не потрібні. Навіть якщо вони і не шкодять вашому обличчю, то користі приносять також не надто багато.

Шкіра кожної людини різна, а це значить, що мило або крем, які підходить для людей з жирною шкірою, можуть не підійти людям із сухою. Ба більше, кажуть дерматологи, якщо наносити на обличчя багато різноманітних продуктів, вони викличуть подразнення, оскільки мають різні інгредієнти які не завжди можуть поєднуватися одне з одним.

AP з посиланням на фахівців пише, що догляд за шкірою має починатися з трьох речей: ніжного засобу для очищення, зволожувального засобу для обличчя та сонцезахисного крему з SPF щонайменше 30.

«Правда в тому, що дев’ять із десяти проблем зі шкірою обличчя, з якими люди звертаються до мене, погіршуються ультрафіолетовим випромінюванням сонця», — сказала докторка Ойетева Асемпа, директорка клініки Skin of Color у Медичному коледжі Бейлора.

Маски для терапії червоним світлом, равликовий муцин та інші продукти можуть бути дуже дорогими, але це не означає, що вони будуть ефективними. Аби точно знати, що підходить саме вам, краще звернутися до лікаря-дерматолога та проконсультуватися з ним.

Ментальне здоров’я: менше тиску, більше реальності

І хоч в першу чергу, говорячи про здоров’я, ми звертаємо увагу на тіло, не варто забувати і про свій ментальний стан. Стрес, тривога й емоційне виснаження це не «слабкість» — це нормальна реакція на тривалу напругу, нестабільність і перевантаження.

Тому намагайтеся концентруватися на зменшенні тиску на себе, а не на постійній роботі над «кращою версією себе». Фахівці дедалі частіше говорять про користь простих речей: регулярного сну, обмеження новин і соцмереж, коротких пауз протягом дня, прогулянок без навушників.

Більше гуляйте, численні дослідження показали, що час, проведений на природі, може знизити кров’яний тиск, зменшити рівень гормонів стресу та зміцнити імунітет. Слідкуйте за тим, щоб надміру не використовувати гаджети. Спіть щонайменше сім годин на добу та, за необхідності, не соромтеся звертатися до психіатра чи психотерапевта.

Не знаєте, що робити? Почніть зі свого лікаря

Буває важко зрозуміти, кого слухати щодо свого здоров’я, тому найвірніший варіант — звернутися до лікаря. Хоча медична система не ідеальна, ваш сімейний лікар у цьому випадку – найкраща людина, з якою можна поговорити про профілактику, проблеми зі здоров’ям та можливі методи лікування.

