В Україні з січня вже стартувала Національна програма «Скринінг здоров’я 40+», мета якої — своєчасно виявляти ризики розвитку хронічних захворювань і запобігати їх ускладненням.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, пише ЛБ.

За його словами, вже наприкінці цього місяця українці та українки віком від 40 років почнуть отримувати сповіщення-запрошення на проходження скринінгу в застосунку «Дія».

Запрошення на участь у програмі надходитимуть на 30-й день після дня народження громадян, яким виповнилося 40 років.

Наприклад, якщо день народження припадає на 1 січня, повідомлення в «Дії» надійде 31 січня.

Після підтвердження участі в програмі протягом семи днів на Дія.Картку буде зараховано 2000 гривень. Кошти можна використати виключно для оплати медичного скринінгу.

Для тих, хто не користується застосунком «Дія», передбачена альтернативна процедура: можна оформити спеціальну банківську картку та подати заявку через ЦНАП — також через 30 днів після дня народження.

Програма «Скринінг здоров’я 40+» передбачає:

оцінку індивідуальних факторів ризику;

базові медичні обстеження;

лабораторні аналізи для оцінки роботи серця, судин і нирок.

За результатами обстеження пацієнти отримають рекомендації лікаря, а за необхідності — лікування, зокрема із залученням державної програми «Доступні ліки».