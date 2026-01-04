Цього тижня росія атакувала Україну понад 1070 КАБами, майже тисячею ударних БпЛА і шістьма ракетами.

Кожна ракета до систем ППО, яка зараз стоїть десь на зберіганні у партнерів, може реально захистити життя

Про це йдеться в повідомленні Президента України Володимира Зеленського, передає Інше ТВ.

«Для України дуже важливо, щоб підтримка партнерів продовжувалася. Була незмінна оборонна допомога, посилення нашої протиповітряної оборони. Майже щодня – загроза життю в Україні через російські атаки, удари різними типами зброї по наших людях. І за цей тиждень понад 1070 керованих авіаційних бомб, майже тисячу ударних дронів і шість ракет випустила Росія по Україні. Усе, про що домовлялися з партнерами, потрібно максимально активізувати. Кожна ракета до систем ППО, яка зараз стоїть десь на зберіганні у партнерів, може реально захистити життя.

Стабільність та передбачуваність допомоги для України – це те, що реально може підштовхнути Москву до дипломатії. Розраховуємо на подальшу оборонну допомогу й підтримку підготовлених документів щодо гарантій безпеки з боку Америки, Європи та партнерів у Коаліції охочих. Вдячний усім у світі, хто своєю силою допомагає дипломатії та всім зусиллям заради чесного миру», – мовиться в коментарі Президента.

