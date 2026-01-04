Наступного тижня Китай проведе спільні військово-морські навчання з країнами БРІКС у водах Південної Африки.

Це перша така оборонна співпраця блоку, яка, ймовірно, викличе тривогу у Вашингтоні, повідомляє scmp.com.

У середу Південноафриканські національні збройні сили заявили, що навчання під назвою «Воля до миру 2026» об’єднають «військово-морські сили країн БРІКС Плюс для інтенсивної програми спільних операцій з морської безпеки, навчань з взаємодії та серійних заходів з морської охорони» з 9 по 16 січня.

Зазначено, що Китай очолить навчання, але не вказано, які ще країни візьмуть у них участь. ЗМІ називають Росію та Іран учасниками, а також кажуть про ймовірну участь Індонезії та Ефіопії.

За даними міністерства оборони Південної Африки, спільні навчання «відображають колективне зобов’язання всіх військово-морських сил, що беруть участь, захищати морські торговельні шляхи, вдосконалювати спільні оперативні процедури та поглиблювати співпрацю на підтримку мирних ініціатив у сфері морської безпеки».

Спільні навчання раніше були відомі як «Мосі» і проводилися Китаєм, Південною Африкою та Росією в 2019 і 2023 роках. Останні навчання спочатку планувалися на листопад 2025 року, але були перенесені, щоб уникнути збігу з самітом «Групи 20» в Йоганнесбурзі.

Як повідомляло Інше ТВ, Китай перетворює суховантажі на авіаносці для БпЛА – ЗМІ