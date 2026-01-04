Кеті Міллер — дружина заступника керівника апарату Білого дому з питань політики Стівена Міллера — опублікувала карту Гренландії, зафарбовану в кольори прапора США.

Про це пише NewsBreak.com, передає Інше ТВ.

«Поки світ напружено спостерігає за знищенням Ніколаса Мадуро, Кеті Міллер на X займається мистецтвом та ремеслами, так би мовити.

Міллер опублікувала фотографію Гренландії, яка, здається, була занурена в банку червоної, білої та синьої фарби, що вийшла схожою на американський прапор, і все, що вона написала, було «скоро», без жодного контексту.

Схоже, що Мадуро – це саме той контекст, у якому Міллер натякає, що Гренландія буде наступною у списку на розстріл Трампа», – мовиться в повідомленні.

Пост Міллер з’явився в суботу о 14:56 (за східним часом) і отримав 3,6 млн переглядів і 19 тис. коментарів, а також неоднозначні відгуки – як схвальні, так і обурені.

Як повідомляло Інше ТВ, Білий дім опублікував матюкливе послання Трампа всьому світу і кадри з Мадуро (ФОТО, ВІДЕО)