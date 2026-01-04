У цих популярних в Instagram селах туристи, спраглі фотографій, беруть більше, ніж дають.

Затори на дорогах, атракціони в стилі Діснея та втрата місцевої культури — це лише деякі з проблем, які турбують маленькі європейські села, що стали популярними в соціальних мережах.

Незалежно від того, чи стали вони популярними як місця зйомок фільмів, чи є популярними завдяки місцевим делікатесам, ці популярні місця руйнуються під тиском.

Беручи приклад з таких переповнених туристами міст, як Венеція, Дубровник і Барселона, місцеві жителі дають відсіч антитуристичними протестами, а влада вводить обмеження для відвідувачів.

Тож які європейські села найбільше страждають від туристів, які приїжджають заради однієї атракції?

Гальштат, Австрія: альпійське селище, прокляте своєю казковою красою

Маленьке альпійське селище Гальштат, що входить до культурного ландшафту Гальштат-Дахштайн/Зальцкаммергут, який є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, славиться своєю винятковою природною красою та давньою історією видобутку солі.

Вважається, що саме це селище надихнуло на створення Королівства Аренделл у мультфільмі «Крижане серце», і зараз його відвідують тисячі шанувальників Діснея.

З невеликим населенням, що налічує близько 700-800 осіб, село щодня відвідує до 10 000 туристів. Більшість з них приїжджають сюди лише заради мальовничих краєвидів озера, які можна викласти в Instagram, а деякі навіть приїжджають сюди лише за тим, щоб швидко зробити фото, не залишаючись на ніч і не витрачаючи багато грошей на місці.

Іноді сотні туристичних автобусів і автомобілів перевантажують вузькі дороги села, що вимагає значних зусиль з регулювання дорожнього руху. Це призводить до серйозних порушень місцевого життя: натовпи людей блокують тротуари, мешканці страждають від постійного шуму, а люди порушують межі приватної власності, щоб зробити фотографії, ігноруючи знаки, що вимагають тиші та поваги.

Щоб протидіяти цьому, мешканці Гальштату все частіше влаштовують протести, зокрема блокують дороги, а мер також встановлює бар’єри на оглядових майданчиках, щоб контролювати натовп. Також було введено обмеження на кількість автомобілів і туристичних автобусів. Однак, незважаючи на ці заходи, ліміти все ще часто досягаються.

Мон-Сен-Мішель, Франція: середньовічний острів, який приваблює нескінченну кількість паломників

Мон-Сен-Мішель, невеликий припливний острів і комуна в Нормандії, Франція, є ще одним об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, який зазнає серйозного тиску з боку надмірного туризму.

Цей острів, який є важливим місцем паломництва та історичною пам’яткою, може похвалитися приголомшливою природною бухтою, унікальною архітектурою та найвищими припливами в Європі.

Однак вірусні публікації в соціальних мережах і популярні шоу, такі, як «Люпен», перетворили острів на культове місце паломництва, яке щорічно приваблює близько трьох мільйонів відвідувачів.

Це переповнило вузькі середньовічні вулички комуни, спричинило затори автобусів-шатлів та створило навантаження на іншу інфраструктуру.

Це також погіршило враження відвідувачів. Нескінченні сувенірні крамниці, довгі черги та натовпи створюють відчуття тематичного парку та прискорюють пошкодження крихких історичних споруд.

Це змусило уряд розглянути можливість запровадження систем бронювання, обмеження кількості відвідувачів та турнікетів для кращого управління потоком людей. Туристів також заохочують відвідувати місце в непікові години, наприклад, до 10 ранку і після 4 вечора, або навіть у міжсезоння, пропонуючи їм такі стимули, як дешевше паркування в непікові години.

Кіндердейк, Нідерланди: вітряки 18 століття живлять сучасні натовпи

Ще одне місце, занесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, — крихітне селище Кіндердейк — також сильно переповнене туристами.

Відоме своїми голландськими вітряками 18 століття, село, в якому проживає лише 60 постійних мешканців, щорічно відвідують 600 000 туристів, багато з яких прибувають на круїзних лайнерах.

Мешканці скаржаться на неповажне поводження відвідувачів, які просять їх посунутися, щоб зробити фото, заходять у приватні сади та використовують будинки як фон для Instagram.

Це не тільки ускладнює життя тих, хто там живе, але й створює навантаження на місцеву інфраструктуру та загрожує автентичності села.

Проблеми з переповненістю популярних місць будуть тільки погіршуватися, оскільки Фонд всесвітньої спадщини Кіндердейк планує збільшити кількість причалів для круїзних суден і кількість відвідувачів. Ці рішення викликали значний негативний відгук з боку місцевих жителів, які заявили, що почуваються знехтуваними та виключеними з цих планів.

У відповідь місцеві жителі організували протести та надіслали відвідувачам через соціальні мережі «ввічливі листівки»-нагадування з проханням бути свідомими проблеми надмірного туризму.

Село вжило таких заходів, як заборона в’їзду туристичних автобусів та кемперів до центру та підвищення штрафів за порушення. Також було введено дозвіл на фотографування з дронів, щоб захистити приватність місцевих жителів.

Однак село все ще сильно залежить від доходів від туризму для збереження та утримання своїх 19 історичних вітряків, що створює конфлікт між управлінням відвідувачами та потребами збереження.

П’єнца: тосканське село, зруйноване сиром

П’єнца, чарівне тосканське село, відоме своїм революційним міським плануванням епохи Відродження. Але сучасних відвідувачів приваблює не центральна площа, а знаменитий сир пекоріно.

Особливо популярне серед одноденних туристів, це маленьке селище — ще одна пам’ятка Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО — намагається впоратися з величезною кількістю відвідувачів. Місцеві жителі відчувають, що їх витісняють туристичні магазини сиру та сувенірів, які залишають менше місця для аптек та інших необхідних закладів.

Ресторани також змінили меню, щоб більше відповідати смакам відвідувачів, що призвело до зникнення автентичної регіональної гастрономії.

Однією з найбільших втрат місцевих традицій через надмірний туризм стало вимкнення історичної дзвіниці між 22:00 і 7:00 через численні скарги на шум, головним чином від туристів.

Хоча інші великі італійські міста, такі, як Венеція і Рим, вживають заходів для обмеження надмірного туризму, П’єнца ще не впровадила подібних правил.

Гоутленд, Англія: як сільська залізнична станція стала найпопулярнішою зупинкою Гаррі Поттера

Гоутленд, невелике містечко в графстві Північний Йоркшир в Англії, за останні роки стало відомим як місце зйомок популярних серіалів і фільмів, таких, як «Heartbeat» і «Гаррі Поттер».

Залізнична станція Гоутленд була станцією Гогсміда в першому фільмі про Гаррі Поттера і продовжує приваблювати натовпи відвідувачів навіть через роки після виходу всіх фільмів. Ажіотаж навколо нового серіалу HBO, який вийде в 2027 році, також сприяв збільшенню кількості туристів.

Це призвело до переповнення вулиць села, перевантаження місцевої інфраструктури та великої кількості автомобілів, припаркованих з порушенням правил через брак місця.

Оскільки громадські місця в селі заполонили відвідувачі, магазини змінили профіль, в природних зонах стало більше сміття, а в таких ключових місцях, як Aidensfield Arms, утворюються довгі черги для фотографування, місцеві жителі відчувають себе все більш витісненими.

Хоча Рада Північного Йоркширу не вжила жодних заходів щодо надмірного туризму конкретно в Гоутленді, вона впроваджує стратегічні плани управління туристичними напрямками (DMP) у ширшому регіоні, які повинні бути зосереджені на сталому зростанні та управлінні наслідками різкого збільшення кількості відвідувачів.

