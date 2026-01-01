У ніч на 1 січня 2026 року (з 18:00 31 грудня 2025 року) противник атакував 205-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово – рф., Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Криму, Донецьк – ТОТ, близько 130 із них ‘’шахеди”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 176 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях.

Атака ще триває.

