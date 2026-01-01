Усю ніч Волинська область перебувала під масованим ударом БпЛА типу «шахед». Загалом кілька десятків ворожих цілей знову атакували обʼєкти критичної інфраструктури Волині.

Про це зранку 1 січня 2026 року повідомив начальник Волинської ОВА Іван Рудницький, передає Інше ТВ.

«Частину шахедів збили – вдячність силам ППО.

Водночас є і влучання, внаслідок чого виникли пожежі, гасіння яких триває. Зокрема у Луцьку та Ковельському районах.

У місцях прильотів працюють усі відповідні служби. Ліквідація наслідків триває.

За інформацією «Волиньобленерго» наразі відключено 103341 абонентів.

Станом на зараз інформація про поранених та загиблих не надходила», – йдеться в його повідомленні.

Атакував ворог і Одесу.

«У новорічну ніч ворог «привітав» Одесу кількома хвилями атак ударних БпЛА. У місті зафіксовано низку надзвичайних ситуацій: падіння дронів і уламків, загоряння на об’єктах інфраструктури, пошкодження житлових будинків. Усі пожежі оперативно ліквідовані, працювали рятувальники, вибухотехніки та комунальні служби», – поінформував начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

