Міцний емоційний зв’язок з коханою людиною, другом або навіть вихованцем підтримує і піднімає настрій, яким би важким не був робочий тиждень або які б невдачі нас не переслідували. Але, як з’ясували німецькі вчені, обійми допомагають зцілитися і в прямому значенні цього слова – вони можуть прискорити загоєння ран.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

У дослідженні взяли участь 80 пар, відносини яких налічували не менше року. Дослідники наносили всім добровольцям невеликі нешкідливі ранки та спостерігали за ними протягом тижня. Пари з першої групи, згідно з інструкціями вчених, якнайчастіше обіймалися. Парам із другої групи, навпаки, обійматися було заборонено.

Результати, опубліковані в журналі JAMA Psychiatry, виявилися дивними навіть для вчених – ранки у першої групи загоїлися вдвічі швидше, ніж у другої. Виходить, що дружні бесіди без обіймів теж не здатні зцілювати. Тільки близькість, що провокує виділення окситоцину, який називають «гормоном прив’язаності чи обійми», може у сенсі лікувати.

За словами дослідників, ці висновки демонструють, наскільки тісно пов’язані поведінка і гормональна система, і як ця взаємодія може впливати на фізичне здоров’я тих, хто перебуває в близьких, люблячих відносинах.

