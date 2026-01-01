Завдяки активним зусиллям судновласника та його представників, а також безпосередньому сприянню колег з Посольства України в Республіці Сенегал, 25 грудня 2025 року були звільнені з полону дев’ять моряків, захоплених піратами. Серед них – двоє громадян України.

Про це 31 грудня 2025 року повідомив Департамент консульської служби МЗС України, передає Інше ТВ.

Як нагадали в МЗС України, 3 грудня 2025 року судно під прапором Португалії зазнало нападу піратів у територіальних водах Екваторіальної Гвінеї. Тоді пірати викрали 9 членів екіпажу, зокрема й двох наших співвітчизників.

