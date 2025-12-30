Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни змогли захопити український контрольний спостережний пункт у Гуляйполі, оскільки 102 бригада ТрО не витримала тиску росіян і почала поступово відходити, хоча час і сили на оборону. Дії командування підрозділу розслідує Військова служба правопорядку.

Про це він сказав в інтерв’ю «24 Каналу».

За словами Сирського, через відхід бійців 102 бригади військовому керівництву довелося перекинути в Гуляйполе штурмові частини й підрозділи, «які поступово з боями займали те, що було залишено».

«Можна було побудувати командування батальйоном зовсім в інший спосіб. Тому що на підмогу йшло підкріплення з 5 штурмової бригади. Вони фактично дійшли за дві вулиці від цього командного пункту», — зазначив генерал.

Сирський додав, що в межах розслідування буде надана правова оцінка діям командира батальйону, щоб з’ясувати, чому він ухвалив рішення про вихід, якщо отримав наказ організувати кругову оборону та знищити всю конфіденційну інформацію.

«Я знаю, що час у них був. Сили ворога там були обмежені», — наголосив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що бої на Гуляйпільському напрямку тривають. У самому місті тримає оборону 225 окремий штурмовий полк.

