Ранок може бути важким часом для багатьох людей, провокуючи дратівливість і стрес через перевтому. Але експерти зі щастя кажуть, що є прості звички, які люди можуть практикувати вранці, і які матимуть глибокий вплив на те, як вони почуваються протягом дня. HuffPost називає п’ять стратегій, які варто розглянути, пише Уніан.

1. Виберіть корисну для здоров’я звичку і пов’яжіть її з ранковим ритуалом, який у вас уже є

За словами психіатра Мюррея Цукера, існує безліч різних корисних звичок, які можуть вам допомогти. Головне – почати з однієї, якою б вона не була, а потім прив’язати її до вже наявної рутини.

Наприклад, щоранку ви встаєте, йдете у ванну, а потім застеляєте ліжко. Зв’яжіть якийсь момент у цій рутині (скажімо, застилання ліжка) зі звичкою, яку ви хочете розвинути (наприклад, читання 10 сторінок книги).

“Починайте повільно і поступово нарощуйте навантаження”, – додав він. Він закликає людей почати з однієї нової звички, яку ви хочете пов’язати зі своєю наявною рутиною, а потім рухатися далі.

2. Приберіть телефон із кімнати

“Не тримайте екрани у своїй кімнаті”, – каже Еллісон Таск, коуч з питань кар’єри та життя. Річ у тім, що, коли ви насамперед уранці тягнетеся до телефона (або планшета, або комп’ютера, або вмикаєте телевізор), ви фактично запрошуєте зовнішній світ диктувати вам настрій, каже вона.

І справді існує безліч доказів, які підтверджують ідею про те, що екрани заважають щастю. Дослідження пов’язують часте використання соціальних мереж із погіршенням настрою з плином часу; інші дослідження показали, що велика кількість електронних листів пов’язана із загальним почуттям нещастя.

3. Розмовляйте самі з собою…

Цукер зазначив, що люди схильні багато часу проводити, розмовляючи самі з собою, особливо вранці, коли почуваються виснаженими або напруженими через майбутні події. Він радить просту техніку: вимовляйте своє ім’я.

“Якщо ви використовуєте своє ім’я у своїх розмовах із самим собою, ви з більшою ймовірністю дослухаєтеся до когнітивних порад”, – пояснив Цукер.

Якщо, наприклад, у вас важлива презентація на роботі, і ви помічаєте, що проводите ранок, налаштовуючи себе на невдачу, ви дійсно можете сильно нервувати, сказав Цукер. “Але якщо я скажу: “Мюррей. Ти це вже робив. Тобі подобається це робити”, – то там справді можна взяти під контроль свої думки, що може створити вам більше відчуття щастя протягом дня.

4. … і з кимось іще

“Встановіть соціальний контакт із тим, до кого ви відчуваєте позитивне ставлення”, – сказала Цукер. Це може бути хто завгодно – чоловік або дитина, друг.

Те, який вигляд має цей “соціальний контакт”, дійсно залежить від вашої особистості та вашого розкладу. “Для зайнятої людини це може бути телефонний дзвінок або повідомлення. Якщо у вас більше часу, зустріч із ким-небудь за філіжанкою кави, щоб почати день, дійсно додасть вам сил”, – сказала Цукер.

5. Влючіть подяку

Під час досліджень люди, які вели щоденник, записуючи те, за що вони вдячні впродовж тижня, показали набагато вищі результати за показниками щастя, ніж ті, хто натомість відзначав те, що їх дратувало. Щоденна практика вдячності може навіть сприяти поліпшенню фізичного здоров’я, що, своєю чергою, сприяє загальному відчуттю щастя.