Після кількох тижнів збройних сутичок на кордоні Таїланд та Камбоджа зробили рішучий крок до деескалації конфлікту.

Відповідну угоду було офіційно укладено 27 грудня.

Про це йдеться у підсумковому комюніке за результатами переговорів міністрів закордонних справ двох країн, що відбулися у китайській провінції Юньнань, повідомляє Міністерство закордонних справ КНР, пише Kyiv Post

Таїланд і Камбоджа вирішили зупинити збройний конфлікт

Зустріч пройшла за активного посередництва Китаю. Повідомляється, що діалог був насиченим: відбулося кілька раундів двосторонніх переговорів. Зокрема, пройшов поглиблений обмін думками у форматі “віч-на-віч” як між керівниками зовнішньополітичних відомств, так і між представниками військового командування Таїланду та Камбоджі.

Згідно з офіційною інформацією, обидві делегації продемонстрували відкритість, налаштованість на зниження напруженості та готовність перезавантажити двосторонні відносини, спираючись на базову домовленість про припинення вогню.

Таїланд і Камбоджа підписали угоду про відновлення довіри

Міністр закордонних справ КНР Ван Ї, який виступав модератором процесу, назвав дискусії між трьома сторонами корисними та конструктивними.

“Досягнуто важливих домовленостей рухатися вперед разом, не зупинятись і не допускати нової ескалації та першочергово працювати над відновленням взаємної довіри”, − заявив очільник китайського МЗС після завершення перемовин.

Ван Ї констатував, що останній конфлікт створив дефіцит довіри між країнами. Водночас він нагадав, що Камбоджа та Таїланд є сусідами з давньою історією дружніх обмінів, тому за підтримки Пекіна вони здатні усунути бар’єри та досягти справжнього примирення.

Китайський міністр запевнив у готовності КНР і надалі сприяти нормалізації відносин: “Це відповідає інтересам тайського і камбоджійського народів та є спільним очікуванням усіх сторін.

Китай завжди сприятиме розвитку відносин між Таїландом і Камбоджею та готовий надати всю необхідну підтримку, включаючи моніторинг припинення вогню, гуманітарну допомогу та співпрацю в розмінуванні”.

Як Пекін зупинив конфлікт між Таїландом і Камбоджею

У зовнішньополітичному відомстві КНР зазначили, що топдипломати Таїланду Пхуангкеткеоу Сіхасак та Камбоджі Прак Сокхонн висловили вдячність Пекіну за надання платформи для діалогу. Вони високо оцінили конструктивну роль Китаю у врегулюванні конфлікту, пом’якшенні ситуації та сприянні обміну думками.

У фінальному комюніке зафіксовано спільну позицію сторін:

Цінність миру: Обидві країни наголосили на важливості мирного співіснування.

Обидві країни наголосили на важливості мирного співіснування. Виконання угод: Сторони висловили готовність активно імплементувати угоду про припинення вогню.

Сторони висловили готовність активно імплементувати угоду про припинення вогню. Діалог: Домовлено ефективно використовувати механізми комунікації на всіх рівнях для спільного врегулювання суперечок.

Домовлено ефективно використовувати механізми комунікації на всіх рівнях для спільного врегулювання суперечок. Безпека: Головна мета — спільно підтримувати мир і спокій у прикордонних районах між двома державами.

У Таїланді розпустили парламент через війну з Камбоджею

Політична криза у Таїланді досягла піку. Після тижня збройних сутичок на кордоні з Камбоджею влада країни оголосила про розпуск парламенту.

Глава уряду Анутін Чарнвіракул визнав, що його кабінет не впорався з викликами. За його словами, прикордонний конфлікт став тією проблемою, яку уряд намагався, але не зміг розв’язати за три місяці своєї роботи.

Нещодавно армія Таїланду здійснила серію авіаударів уздовж спірного кордону з Камбоджею.

Чергове загострення конфлікту сталося після того, як обидві країни обмінялися взаємними звинуваченнями в порушенні угоди про припинення вогню, яка була укладена за особистого посередництва президента США Дональда Трампа.

Нові збройні сутички спалахнули у східній провінції Убон Ратчатхані.