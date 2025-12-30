В Україні за рік частка тих, хто вважає вступ до НАТО найкращою гарантією безпеки, знизилася 55% до 38%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Респонденти із західних областей значно частіше (53%), ніж жителі інших регіонів, називають вступ до НАТО найкращою гарантією безпеки.

У центральних областях цей варіант також домінує, хоча й менш однозначно (39%). Водночас у південних та особливо у східних областях частка прихильників НАТО помітно нижча: 32,5% і 22% відповідно.

Вступ до НАТО залишається найбільш бажаним варіантом, серед респондентів, які вірять у перемогу (49,5%). Серед тих, хто не вірить у перемогу, зростає підтримка нейтрального статусу з міжнародними гарантіями безпеки (з 12% до 27%) та варіанту опори на власні сили без міжнародних гарантій (з 5% до 13%).

Як зазначають автори опитування, зниження підтримки НАТО не супроводжується зростанням симпатій до позаблокового статусу загалом. Радше спостерігається перерозподіл очікувань у бік альтернативних, менш амбітних або більш гнучких моделей безпеки, пояснюють у фонді «Демократичні ініціативи».

Так, за рік загалом росла частка тих, хто покладає надії на угоди про стратегічну оборонну співпрацю з окремими країнами-членами НАТО (з 9% до 15%).

Збільшилася також підтримка нейтрального статусу України, але за умови міжнародних гарантій безпеки (з 12% до 16%), а також варіанту, який передбачає ставку винятково на власні оборонні спроможності, навіть без зовнішніх гарантій (з 3% до 7%).

«Ці зрушення свідчать не так про зміну ціннісних орієнтацій, як про зростання сумнівів щодо реалістичності швидкого вступу України до НАТО в умовах затяжної війни й неоднозначних сигналів від міжнародних партнерів», — підсумовують автори опитування.

Опитування також показало, що для більшості українців визнання окупованих територій російськими й відмова від НАТО є неприйнятними вимогами в обмін на припинення війни.

Опитування проводили методом face-to-face у період із 5 до 16 грудня 2025 року. Загалом було опитано 2000 респондентів віком від 18 років, які проживають на територіях, що контролюються урядом України й на яких не ведуться бойові дії.