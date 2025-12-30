Президент Дональд Трамп заявив у понеділок, що США «завдали удару» по району у Венесуелі, де човни завантажуються наркотиками. Це перший відомий випадок, коли Вашингтон проводить наземні операції у Венесуелі з початку кампанії тиску на уряд президента Ніколаса Мадуро.

«У районі доку, де вони завантажують човни наркотиками, стався великий вибух», – сказав Трамп, передає Reuters

«Ми завдали удару по всіх човнах, а тепер ми завдали удару по району… це район завантаження. Саме там вони вантажать наркотики, і цього вже немає».

Наразі не було зрозуміло, яка ціль була вражена. На запитання, чи ЦРУ здійснило напад, Трамп відповів: «Я не хочу цього говорити. Я точно знаю, хто це був, але я не хочу говорити, хто це був».

CNN, посилаючись на джерела, повідомляло у понеділок, що ЦРУ здійснило удар безпілотника на початку цього місяця по портовій споруді на узбережжі Венесуели.

Удар був спрямований на віддалений док, який, на думку США, використовувався венесуельським угрупованням «Трен де Арагуа» для зберігання наркотиків та перевезення їх на човни для подальшого відправлення, повідомляє CNN.

Раніше Трамп заявляв, що уповноважив ЦРУ проводити таємні операції у Венесуелі.

Минулого тижня в радіошоу Трамп зробив розпливчасті коментарі щодо очевидної операції США проти «великого об’єкта» у Венесуелі.

Адміністрація Трампа раніше рекламувала свій успіх у знищенні суден, підозрюваних у наркоторгівлі, а Пентагон опублікував у соціальних мережах відеозаписи кількох своїх ударів.

Відсутність реакції з боку національних служб безпеки США викликала питання про те, чи був інцидент, про який згадував Трамп, здійснений таємно. Така операція, ймовірно, обмежить можливості американських чиновників висловлюватися з цього питання.

ТИСК НА МАДУРО

Минулого місяця агентство Reuters повідомило, що США готові розпочати новий етап операцій, пов’язаних з Венесуелою, оскільки адміністрація Трампа посилює тиск на уряд Мадуро.

На той час два американських чиновники заявили, що таємні операції, ймовірно, будуть першою частиною нових дій проти Мадуро.

Місія США в основному зосереджена на військових ударах по суднах, підозрюваних у торгівлі наркотиками, і викликала пильний нагляд з боку Конгресу. Щонайменше 100 людей загинули в результаті понад 20 ударів у Карибському басейні та східній частині Тихого океану.

Раніше цього місяця військове керівництво США проінформувало законодавців про інцидент, що стався у вересні, коли в результаті американського удару загинуло 11 людей, але кілька людей залишилися живими під час другого удару, наказаного адміралом Френком Бредлі.

Демократи в Конгресі поставили під сумнів, чи був другий удар проведений відповідно до міжнародного права. Адміністрація Трампа контролювала масштабне нарощування військової сили США в Карибському басейні, включаючи понад 15 000 військовослужбовців.