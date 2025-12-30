Одеська область та Одеса потребують нових підходів до організації системи ППО – не варто очікувати, що російські обстріли припиняться найближчим часом.

Про це у коментарі LIGA.net заявив колишній речник Генерального штабу ЗСУ полковник Владислав Селезньов.

За його словами, дронами й ракетами росіяни намагаються зробити те, що гіпотетично мав би робити російський десант, якби він висадився в Одесі, – заблокувати українську логістику. “Мета Росії – максимально перетворити Україну на обрубок держави, на країну без виходу до моря”, – каже він.

Щоб стабілізувати ситуацію, за його словами, у регіоні потрібно нарощувати кількість мобільних вогневих груп та розрахунків, які працюють із зенітними дронами.

“Але досі вони укомплектовані людьми дуже слабко, – каже ексречник Генштабу. – До того ж певний час командувач корпусу морської піхоти Дмитро Делятицький та командувач ВМС Олексій Неїжпапа кілька місяців не могли вирішити бюрократичну суперечку і виділити людей для реалізації проєкту з прикриття Одеси зенітними дронами”.

Один з офіцерів, причетних до реалізації проєкту “дронової ППО” в Одесі, підтверджує: бойові розпорядження на переведення людей не підписували близько двох місяців. “Зрештою людей відпустили, але затримка з переведеннями збільшила час підготовки, – каже співрозмовник. – Зараз з проєктом все добре, працюємо”.

На думку Селезньова, анонсована президентом зміна командувача Повітряного командування “Південь” недостатня для ефективного захисту українського узбережжя. Потрібно повністю переформатовувати підходи до роботи всіх підрозділів Сил оборони, які залучені до цього захисту.

З 2022 року посаду командувача ПВК “Південь” обіймає генерал-майор Дмитро Карпенко.

Раніше Зеленський також заявив, що обговорить із Сирським долю осіб, які відповідають за протиповітряну оборону.