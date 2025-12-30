Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.12.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 206 910 (+1 220) осіб
танків – 11 477 (+5) од.
бойових броньованих машин – 23 841 (+4) од.
артилерійських систем – 35 589 (+19) од.
РСЗВ – 1 582 (+1) од.
засоби ППО – 1 264 (+0) од.
літаків – 434 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 96 932 (+400) од.
крилаті ракети – 4 136 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 72 010 (+119) од.
спеціальна техніка – 4 031 (+1) од.
Дані уточнюються.