Фейкова історія про “напад українських дронів на резиденцію Путіна, вигадана РФ для зриву мирного процесу, продовжує обростати подробицями і наслідками.

Так, російське опозиційне видання Сота повідомило, що жителі Валдая, де розташована резиденція Путіна «Ужин», минулої ночі не чули роботи ППО, яка б збивала 91 безпілотник, про який заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

При цьому така атака виглядає технічно неможливою: БПЛА літакового типу, які використовуються Україною, летять на малих висотах практично прямою траєкторією. При запуску з північного кордону України БПЛА обов’язково перетинають особливо захищений повітряний простір (див. карту) з об’єктами РВСН, ВКО, військової авіації, закритих адміністративних утворень на кшталт Сонячного, Озерного тощо.

Долетіти до резиденції Ужин дрон, що перетинає територію цих об’єктів, може лише дивом або за цілеспрямованого потурання військового командування.

І той же час міністерство закордонних справ Об’єднаних Арабських Еміратів засудило “спробу нападу” на резиденцію Владіміра Путіна.

Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

У заяві представництво ОАЕ засудило цей “ганебний напад і загрозу, яку він становить для безпеки та стабільності”.

Також Міністерство закордонних справ підтвердило солідарність ОАЕ з президентом Російської Федерації, а також з урядом і народом Росії.

“Міністерство підтвердило непохитне неприйняття ОАЕ всіх форм насильства, спрямованих на підрив безпеки та стабільності”, — йдеться у заяві.

І це попри те, що напередодні очільник МЗС України Андрій Сибіга закликав світову і дипломатичну спільноту не вестися на провокації РФ.