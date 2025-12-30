Російський суховантаж «Урса Майор», який затонув біля Іспанії в грудні 2024 року, міг таємно везти корпуси атомних реакторів для Північної Кореї.

Про це пише іспанська газета La Verdad із посиланням на матеріали слідства, передає Nexta.

Капітан стверджував, що на борту були порожні контейнери, крани та деталі для криголама. Але іспанські слідчі, вивчивши фотографії вантажу на палубі, встановили, що це не елементи криголама, а корпуси реакторів ВМ-4СГ.

Вони стоять на підводних човнах класу «Дельфін», що несуть балістичні ракети.

Слідство вважає, що кінцевим пунктом могла бути Північна Корея. Вона нещодавно представила свій перший підводний човен з ракетами, і аналітики не виключають, що Росія допомогла йому з реактором.

Вантаж з місця аварії зник: незабаром туди прийшло російське судно «Янтар», здатне піднімати уламки з глибини, що посилило підозри про спробу дістати секретний вантаж або приховати його.

“Урса Майор” належало компанії “Оборонлогістика” зі структури Міноборони Росії і використовувалося як постачальник.

Огляд пошкоджень показав отвір у корпусі з деформацією металу всередину, що вказує на поразку ззовні, а не на внутрішній вибух.

Судно могли вразити суперкавітаційною бронебійною торпедою без великої бойової частини.

До краху вважалося, що воно йде до Сирії, звідки російські війська спішно йшли після повалення режиму Асада.

