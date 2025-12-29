За роки свого життя актриса накопичила статки у розмірі від 65 до 100 мільйонів доларів, зароблені завдяки своїй успішній кінокар’єрі, модельній діяльності та значним активам у сфері нерухомості, повідомляє Daily Express.
У 1960-х роках Бріжіт була однією з найоплачуваніших актрис світу: за фільм “Віва Марія!” (1965) вона отримала 350 000 доларів, що за сучасним курсом становить близько 3,66 мільйона. Вважається, що її автобіографія “Initiales BB” (“Ініціали Б.Б.”), що вийшла 1996 року, також принесла актрисі 4 мільйони доларів, пише Телеграф.
Її головна резиденція — Ла-Мадраг у Сен-Тропе, куплена в 1958 році, оцінюється не менш ніж у 23 мільйони доларів. Актриса також володіла маєтком Ле-Кастеле, зведеним у XIII столітті на пагорбі неподалік Канн, яке вона виставила на продаж у 2020 році приблизно за 6,5 мільйона доларів.
Попри накопичений статок, частину його Бріжіт втратила через численні скандали. Легенда французького кіно була оштрафована шість разів, причому найбільший штраф їй було призначено у 2020 році — 20 000 євро (близько 23 500 доларів) за те, що вона образливо назвала жителів острова Реюньйон “дикунами, що виродилися” з “дикими генами”. У сумі Бріжіт сплатила від 50 000 до 55 000 євро (від 59 000 до 65 000 доларів) штрафів за расистські висловлювання.
Бардо часто називали “неонацисткою”, і вона неодноразово стикалася з юридичними проблемами через заяви, які вважалися такими, що розпалюють расову ненависть. Вона була визнана винною у справах, пов’язаних з її коментарями про імміграцію, іслам та ритуальний забій тварин мусульманами у Франції, пишуть ЗМІ.
Непрості стосунки з сином і любов до тварин
У Бардо є один син — Ніколя-Жак Шар’є. Їхні стосунки з дитинства були непростими та так і не стали теплішими. Навіть зі своїми онуками знаменитість так і не налагодила контакту.
Ніколя-Жак Шар’є народився 11 січня 1960 року. Його батьком став актор Жак Шар’є, партнер Бардо за фільмом “Бабетта йде на війну”. До того моменту за плечима актриси вже був дуже значний любовний досвід: вона встигла побувати в шлюбі, розлучитися і пережити кілька романів.
Вагітність у 25 років стала для знаменитості справжнім кошмаром. Вона обтяжувала її не менше, ніж журналісти, які цілодобово чергували біля будинку подружжя, сподіваючись роздобути знімки майбутньої мами. Доводилося постійно залишатися під замком, за щільно завішеними вікнами, і зовсім не виходити з дому.
У своїх мемуарах “Ініціали Б.Б.” Бардо зізнавалася, що сприймала плід як “пухлину”. Акторка навіть думала про аборт, але до 1975 року вони були заборонені у Франції. Пізніше вона зробила спробу самогубства, перерізавши собі вени. Лікарі врятували її та відправили додому доношувати дитину.
Зречення і виховання
Бріжіт відмовилася годувати сина грудьми і практично не підходила до колиски. Коли через два роки шлюб із Шар’є розпався, актриса без вагань віддала право опіки колишньому чоловікові. Вона заявила, що не здатна дати дитині любов, і віддала перевагу кар’єрі та світському життю.
Зірка згадала про сина лише тоді, коли Ніколя виповнилося 12 років. Одного разу, гостюючи у матері, він попросив залишитися довше, але вона відмовила: увечері в неї була звана вечеря, і дитина була не доречна. Додому до батька хлопчик повернувся у сльозах.
Як склалося життя сина Бріжіт Бардо
У молодості Ніколя пробував себе у модельному бізнесі (завдяки ефектній зовнішності, успадкованій від батьків), але швидко змінив професію. Зараз він є успішним спеціалістом у сфері IT. У середині 80-х Ніколя переїхав до Норвегії, щоб остаточно дистанціюватися від французької преси та впливу матері. Там він живе й досі.
Особисте життя чоловіка склалося вдало. У 1984 році він одружився з норвезькою моделлю Анне-Лін Бьоркан. На весілля Бріжіт Бардо запрошено не було, що стало черговим витком їхнього затяжного конфлікту.
У пари народилися дві дочки — Теа-Жозефіна та Анна-Лін Бьоркан. Дівчатка виросли в Осло, не знаючи французької мови та майже не спілкуючись зі своєю знаменитою бабусею. 65-річний Ніколя також є дідусем.
Декілька років тому французька преса писала, що актриса нібито намагалася відновити контакт з Ніколя й навіть розглядала можливість включити його до заповіту. Однак, за тими ж джерелами, він відмовився від цієї ідеї, заявивши, що його сім’ї не потрібна жодна копійка від матері.
А ось любов до тварин була у Бардо безумовною. Благодійний фонд актриси Fondation Brigitte Bardot (FBB), який з 1986 року захищав тварин по всьому світу, здається логічним спадкоємцем її статків. З більшою ймовірністю, мільйони зірки підуть туди.