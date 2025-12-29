За роки свого життя актриса накопичила статки у розмірі від 65 до 100 мільйонів доларів, зароблені завдяки своїй успішній кінокар’єрі, модельній діяльності та значним активам у сфері нерухомості, повідомляє Daily Express.

У 1960-х роках Бріжіт була однією з найоплачуваніших актрис світу: за фільм “Віва Марія!” (1965) вона отримала 350 000 доларів, що за сучасним курсом становить близько 3,66 мільйона. Вважається, що її автобіографія “Initiales BB” (“Ініціали Б.Б.”), що вийшла 1996 року, також принесла актрисі 4 мільйони доларів, пише Телеграф.

Її головна резиденція — Ла-Мадраг у Сен-Тропе, куплена в 1958 році, оцінюється не менш ніж у 23 мільйони доларів. Актриса також володіла маєтком Ле-Кастеле, зведеним у XIII столітті на пагорбі неподалік Канн, яке вона виставила на продаж у 2020 році приблизно за 6,5 мільйона доларів.

La Madrague, що належало Бріжіт Бардо, у Сен-Тропе. Фото: Getty Images

Попри накопичений статок, частину його Бріжіт втратила через численні скандали. Легенда французького кіно була оштрафована шість разів, причому найбільший штраф їй було призначено у 2020 році — 20 000 євро (близько 23 500 доларів) за те, що вона образливо назвала жителів острова Реюньйон “дикунами, що виродилися” з “дикими генами”. У сумі Бріжіт сплатила від 50 000 до 55 000 євро (від 59 000 до 65 000 доларів) штрафів за расистські висловлювання.