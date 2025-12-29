Учні 1–11 класів з вересня наступного року отримуватимуть безкоштовне харчування по всій країні.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

-Уряд готує всі необхідні рішення для цього. Сьогодні для реалізації першого етапу програми спрямували майже 5,9 млрд грн субвенції громадам, щоб забезпечити перший етап харчування для школярів у 2026 році. Загалом же у Державному бюджеті на 2026 рік на цю програму передбачено 14,4 млрд грн.

Окремо заклали фінансування на модернізацію шкільних харчоблоків, щоб діти отримували не лише безкоштовне, а й якісне харчування.

Із початку 2025 року безкоштовне харчування вже діє для учнів 1–4 класів по всій Україні, а з вересня гарячі обіди почали отримувати ще й учні 1–11 класів у прифронтових громадах. Наш пріоритет — створити умови для безпечного та комфортного навчання для кожної української дитини, незалежно від місця проживання чи формату навчання, – повідомила Свириденко.