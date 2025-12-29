Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський анонсував суттєві зміни у фінансовому забезпеченні військових-контрактників. За його словами, у ЗСУ завершується розробка нової контрактної системи, яка передбачає значне підвищення виплат.

Про це Сирський повідомив в інтерв’ю “24 Каналу”.

За словами головкома, Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом, урядом та під особистим контролем президента підготували новий формат контрактної служби з гнучкими термінами.

“Розробили контрактну систему, відповідно до якої військовослужбовець, який підпише контракт з дуже гнучкими термінами, отримуватиме гідне грошове забезпечення. Воно щонайменше у три рази більше, ніж сьогоднішній встановлений рівень”, — зазначив Сирський.

Він наголосив, що при цьому для військових збережуться всі чинні доплати та премії.

“При цьому будуть зберігатися додаткові виплати, премії, грошові забезпечення”, — додав головнокомандувач.

Сирський також підкреслив, що робота над новою контрактною моделлю тривала тривалий час і наразі перебуває на фінальній стадії.

“Ми довго йшли до цього контракту, і він вже десь на виході”, — підсумував він.