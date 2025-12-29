У застосунку Дія.Бізнес зʼявилися ШІ-асистенти – одні з перших в Україні державних онлайн-асистентів, створених спеціально для підтримки підприємців. Вони допомагають швидше знаходити рішення для розвитку бізнесу – від ідеї запуску до масштабування та виходу на міжнародні ринки. Про це пише Кореспондент.

Зазначається, що ШІ-асистенти працюють як персональні навігатори на порталі: уточнюють запит користувача, формують індивідуальні добірки матеріалів, сервісів і програм підтримки та підказують наступні кроки. Зокрема, допомагають дібрати фінансування під конкретні потреби бізнесу або підготувати бізнес-план.

Наразі на порталі Дія.Бізнес доступні п’ять персональних ШІ-асистентів: Роберт – перша точка контакту на порталі, він відповідає на загальні запитання та підказує, де знайти потрібну інформацію, Фаундія – супроводжує шлях від бізнес-ідеї до запуску власної справи, Грант – допомагає дібрати фінансові можливості та програми підтримки, а також підготувати бізнес-план, Смарт – підказує рішення для цифровізації та оптимізації бізнес-процесів та Маркет – асистент з експорту, який допомагає підготуватися до виходу на міжнародні ринки.

Як повідомляється, ШІ-асистенти не замінюють експертних консультацій, але дають змогу швидше знайти потрібну інформацію, краще зрозуміти доступні можливості та спланувати подальші кроки для розвитку бізнесу.

Онлайн-асистенти вже доступні на головній сторінці порталу Дія.Бізнес. Щоб скористатися сервісом, необхідно зареєструватися та пройти верифікацію.