Трамп спілкувався з журналістами під час візиту лідера Ізраїля Нетаньягу, вони спитали у нього про “напад” на резиденцію Путіна.

«Я тільки що почув про це і нічого не знаю. Це було б дуже погано», — сказав Трамп.

На уточнюючі питання Трамп розповів журналістам, що Путін повідомив йому про спробу атаки на його резиденцію:

«Це недобре. Я зупинив «Томагавки». Одне діло атакувати, бо на них нападають. Інше — атакувати його будинок. Зараз не слушний час».

На питання журналістів щодо правдивості чи фальшивості заяви, Трамп відповів:

«Ми дізнаємося. Можливо, нападу не було. Але Путін сказав мені сьогодні, що був». ​​​​​​​​​​​​​​​​

Нагадаємо: “Дякувати Богу, що я не дав їм “Томагавки”, – Кремль стверджує, що Трамп сказав це Путіну про “обстріл” його резиденції