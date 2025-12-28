Короткометражний художній фільм «Надія», дебютна робота режисера з України Артема Кочаряна, тепер доступний і в Інтернеті.

Продюсерка картини Юлія Кабіцина-Каб’єр розповіла в ефірі LSM+, що у зйомках брали участь і хлопці з Латвії, співробітники поліції — грали бійців ЗСУ.

Про це повідомляє LSM+, передає Інше ТВ.

Це не прем’єра, пояснила продюсерка — фільм уже вийшов два роки тому, просто тепер він буде доступний і в мережі, його можна абсолютно вільно і безкоштовно подивитися.

Головну роль у фільмі виконала українська акторка Марина Білоус, яка два роки прожила в Латвії, а тепер знову перебуває в Києві. «Ми дуже раді, що вона прийшла до нас на кастинг і одразу була обрана на головну роль, тому що підійшла ідеально».

Поліцейські з Латвії брали участь у зйомках фільму — домовитися про те, щоб їх залучити, виявилося навіть легше, ніж очікували, каже Кабіцина-Каб’єр. «Через знайомих звернулися з цією ідеєю, розповіли ідею фільму і запропонували допомогти знятися, бо не вистачало чоловіків на роль військових. І дуже хороша відповідь прийшла з поліції: що вони готові, але ніколи не зніматимуться в ролі росіян. Ми сказали: “Звісно, звісно, ні. Нам потрібні тільки українські військові, будь ласка — ось два дні”. І вони у свій вільний час, абсолютно просто так, без будь-яких оплат чи чогось іншого, витратили свій власний час, щоб два дні зніматися з нами».

Чи легко було тут, у Латвії, відтворити візуальний вигляд України? Адже все-таки фільм розповідає про українські події, а знімали його в Ризі та Сігулді. Наскільки наші локації підходять? За словами продюсерки, по-перше, пощастило, що у фільмі не було безпосередньо Києва чи якихось конкретних міст — там були переважно бомбосховища та військові сцени.

«Тут, у Сігулді, ми знайшли відповідний пейзаж, те, що візуально підходило нам. І ми продовжуємо свою діяльність у зйомках документального кіно і зараз продовжуємо працювати в Україні за підтримки Національної гвардії України, яка надає технічну підтримку. Тобто вони допомагають знімати в локаціях, до яких просто так не доїхати. І ось цей фільм буде присвячений питанням порушення прав людини в Україні на територіях, окупованих Росією. (..) Я б дуже хотіла, щоб десь до весни ми все вже зробили».

Зйомки короткометражного фільму завершилися наприкінці березня 2023-го. Багато епізодів відзняли на колишній військовій базі в Сігулді.

