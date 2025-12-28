Про це президент США Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі.

-Я щойно мав гарну та дуже продуктивну телефонну розмову з президентом Росії Путіним перед моєю зустріччю, яка сьогодні о 13:00, з президентом України Зеленським. Зустріч відбудеться в головній їдальні готелю Mar-a-Lago. Запрошуємо пресу. Дякую за увагу до цього питання! Президент DJT.

Нагадаємо, що Москва останніми днями робить все, щоб зірвати або нівелювати зустріч Зеленського з Трампом. Вчора Путін знову вдягнувся у схожу на військову форму і заявив, що РФ захопила Гуляйполе і Мирноград, і що РФ вже майже не зацікавлена у виведенні з ЗСУ з Донбасу, настільки успішний російський наступ. І хоча Генштаб ЗСУ цю інформацію вже спростував, мета цього виступу Путіна зрозуміла.

Так само протягом тижня чиновники МЗС РФ кілька разів відкрито заявляли, що Кремль не пристане на “мирний план”, який доробила Україна, навіть якщо його приймуть США.