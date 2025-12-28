Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що лише президент США Дональд Трамп здатний змусити главу росії володимира путіна припинити війну проти України.

Про це він сказав в інтерв’ю Bild, передають «Букви».

За словами Рютте, Трамп “повністю зосереджений на тому, щоб завершити цю війну”.

«Він хоче завершити війну в Україні. Він — єдиний, хто зміг змусити путіна сісти за стіл переговорів, і єдиний, хто зрештою зможе змусити його укласти мир», — заявив генсек НАТО.

Водночас він зазначив, що для укладення миру доведеться йти на компроміси: “Так завжди буває в мирних договорах”. З котрого боку мають бути зроблені поступки, Рютте не уточнив.

Стосовно побоювань, що США за Трампа можуть припинити підтримку України, Марк Рютте зазначив, що таких побоювань не поділяє. Він також висловив упевненість, що при Трампі США збережуть прихильність НАТО, тож європейцям у разі нападу Росії не доведеться протистояти Москві наодинці.

Відповідаючи на запитання, чому припинити війну в Україні так складно, Рютте наголосив: “путін готовий пожертвувати 1,1 млн росіян. Тоді як цього року йому вдалося досягти лише дуже незначних успіхів”.

За його словами, Росія окупувала мінімальні за площею частини України — менш як 1% її території, але за це, за підрахунками НАТО, загинули або були поранені до 1,1 млн осіб. За даними генсека НАТО, щомісячні втрати ЗС РФ становлять близько 25 тисяч осіб.

Натомість питання західних гарантій безпеки для України, за словами Рютте, є вирішальним. Утримати главу РФ від нового нападу на Україну можуть три чинники:

Українські Збройні сили — вони повинні бути у відмінній формі.

“Коаліція охочих” під керівництвом Франції та Великої Британії, з участю Німеччини та інших країн, що братимуть участь. Ця коаліція забезпечить все необхідне, щоб поряд з українськими військами не дати Путіну наважитися на нове вторгнення.

США — американський президент у серпні заявив, що хоче брати участь у гарантіях безпеки для України.

Спільно ці три фактори, за словами Рютте, “не схожі на “Мінськ-2” чи гіпотетичний “Мінськ-3”. Він запевнив, що мова справді про сильні гарантії безпеки.

