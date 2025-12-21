У росії готуються запровадити штрафи за поширення фільмів, які нібито “дискредитують традиційні цінності”. Відповідний законопроєкт депутати планують внести до держдуми найближчим часом. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, пише УНН.

Ініціатива передбачає фінансову відповідальність аудіовізуальних сервісів і навіть соціальних мереж. Тобто штрафи можуть загрожувати не лише бізнесам, а й приватним особам.

Відсутність чітких критеріїв самого поняття “дискредитації традиційних цінностей” дозволяє отримати універсальний інструмент цензури: під заборону може потрапити будь-який фільм або серіал, що не вписується в навʼязану державою ідеологічну картину – йдеться у повідомленні.

Окрім того, репресивна логіка у питанні перегляду кіно формує атмосферу самоцензури. Платформи, щоб не отримати штраф, будуть видаляти контент “на випередження”, а глядачі – уникати перегляду та поширення “ризикованих” фільмів.