У святковий період усі пункти пропуску Львівщини працюють із підвищеним навантаженням. На більшості напрямків зафіксовані черги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Factbook 7 прикордонного Карпатського загону.

Найбільш напружена ситуація зберігається у пунктах пропуску “Краківець” та “Шегині”.

За минулу добу державний кордон у межах області перетнули майже 67 тисяч людей. При цьому кількість тих, хто в’їхав в Україну, перевищує кількість виїздів більш ніж на 3,5 тисячі осіб.

Щоб скоротити час очікування, прикордонники радять планувати перетин кордону у ранкові або пізні вечірні години, коли пасажиропотік нижчий.

Окремо наголошується, що для автобусних перевезень діє електронна система єЧерга, де перевізники самостійно бронюють час перетину кордону.

Водночас у “Шегинях” та “Краківці” система слотування наразі не працює, через що автобуси оформлюються без фіксованого часу та створюють додаткове навантаження.

Пасажирам радять заздалегідь уточнювати маршрут і за можливості обирати менш завантажені пункти пропуску.

Для пришвидшення процедур збільшено кількість прикордонних нарядів, відкрито додаткові автоматизовані робочі місця та посилено координацію з польською стороною.

Черги станом на 11:00 21 грудня

Виїзд з України:

Краківець – 160 авто, 22 автобуси

Рава-Руська – 110 авто

Шегині – 90 авто, 19 автобусів

Смільниця – 80 авто

Грушів – 80 авто

Угринів – 75 авто

Нижанковичі – 55 авто

В’їзд в Україну:

Краківець – 500 авто

Шегині – 200 авто

Рава-Руська – 120 авто

Угринів – 80 авто

Нижанковичі – 70 авто

Грушів – 30 авто

Смільниця – без затримок

Львівщина залишається одним із найзавантаженіших прикордонних регіонів, особливо на напрямку до Польщі.

Прикордонники закликають стежити за оперативними зведеннями та планувати поїздки з урахуванням черг, оскільки інтенсивність руху може змінюватися протягом дня.