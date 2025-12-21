Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив всій консульській вертикалі особливо уважно відслідковувати випадки ганебного ставлення до українців та реагувати оперативно і принципово, пише ЛБ.

У дописі Сибіга прикріпив статтю про розслідування у Польщі цькування 15-річної українки, яка є донькою ексгравця збірної України з волейболу.

“Прикро, що доводиться знову та знову повертатися до випадків ганебного ставлення до українців у Польщі. Але таке ставлення, як до Дарʼї, категорично неприпустиме”, – написав міністр.

“Я піднімав це питання на переговорах з моїм польським колегою Радославом Сікорським позавчора у Польщі під час візиту Президента України. Отримав запевнення в тому, що польська сторона реагує та реагуватиме належним чином. Дякую за це своєму колезі та польській владі”, – зазначив Сибіга.

Він заявив, що як міністр закордонних справ наполягає на справедливому покаранні тих, хто дозволяє собі ксенофобські випади по відношенню до українців як у Польщі, так і в інших країнах.

“Вважаю, що кілька показових кейсів відповідальності за такі дії здатні показати всім іншим, що така поведінка не може та ніколи не буде нормою в цивілізованому європейському суспільстві”, – наголосив Сибіга.