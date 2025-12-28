Майже в усіх регіонах України ввели комендантську годину після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Загрози російських атак лишаються актуальними навіть у новорічну ніч, тому обмеження скасовувати не планують.

Про це розповідає 24 Канал. Комендантської години немає лише в одному регіоні України – на Закарпатті.

У центральних та західних областях не планують змінювати комендантську годину в новорічну ніч. Актуальний час комендантської години для областей України станом на кінець 2025 року:

Київ та Київська область: Комендантська година діє з 00:00 до 05:00.

У Київській міській військовій адміністрації підтвердили, що питання перегляду режиму комендантської години поки не розглядали.

Питання скасування чи зменшення комендантської години у ніч на 25 грудня та на 1 січня не порушувалось. Відповідні подання для розгляду на засіданні Ради оборони не надавалися,

– заявили там.

Львівська область: Комендантська година діє з 00:00 до 05:00. У Львівській обласній військовій адміністрації повідомили, що наразі змінювати час дії комендантської години не планують.

Вінницька область: Комендантська година діє з 00:00 до 05:00.

Волинська область: Комендантська година діє з 00:00 до 05:00.

Житомирська область: Комендантська година діє з 00:00 до 05:00.

Івано-Франківська область: Комендантська година діє з 00:00 до 05:00.

Тернопільська область: Комендантська година діє з 00:00 до 05:00.

Хмельницька область: Комендантська година діє з 00:00 до 05:00.

Рівненська область: Комендантська година діє з 00:00 до 05:00.

У південних та східних областях ситуація відрізняється залежно від регіону:

Одеська область: Комендантська година діє з 00:00 до 05:00.

Миколаївська область: Комендантська година діє з 00:00 до 05:00. У прифронтових районах (наприклад, Очаків) може починатися раніше (23:00).

Харківська область: Комендантська година діє з 23:00 до 05:00.

Сумська область: Комендантська година діє з 23:00 до 05:00.

Запорізька область (область): Комендантська година діє з 21:00 до 05:00. У місті Запоріжжя та районі: 23:00 – 05:00.

Донецька область: Комендантська година діє з 21:00 до 05:00. Час може змінюватися в окремих прифронтових громадах.

Луганська область: Комендантська година діє з 21:00 до 05:00.

Херсонська область: Комендантська година діє з 20:00 до 06:00. Найсуворіші обмеження через близькість до лінії фронту.

У центральних та північних областях інший графік:

Дніпропетровська область: Комендантська година діє з 00:00 до 05:00.

Кіровоградська область: Комендантська година діє з 00:00 до 04:00.

Полтавська область: Комендантська година діє з 00:00 до 04:00.

Черкаська область: Комендантська година діє з 00:00 до 04:00.

Чернівецька область: Комендантська година діє з 00:00 до 04:00.

Чернігівська область: Комендантська година діє з 00:00 до 04:00.

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулицях та в громадських місцях. Під час повітряної тривоги необхідно взяти документи та пройти до найближчого укриття, а загалом пересування можливе лише за наявності спецперепусток.

https://24tv.ua/komendantska-godina-noviy-rik-2026-budut-skasovuvati-ukrayini_n2977920